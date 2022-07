The Idol: Il primo trailer della nuova serie tv dell'ideatore di Euphoria e The Weeknd

News Serie TV

Il drama con Lily-Rose Depp e lo stesso The Weeknd debutterà su HBO prossimamente.

Dopo il successo costante di Euphoria, quest'anno nominata a 16 Emmy, a breve lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Sam Levinson tornerà su HBO con un nuovo drama creato insieme con l'affermato cantautore Abel 'The Weeknd' Tesfaye e Reza Fahim, serie della quale è stato diffuso un lungo teaser trailer.





La trama e il cast di The Idol

Nella clip si riconosce subito lo stile audace, estremamente franco e perfettamente musicato di Levinson, sebbene la regia dei sei episodi sia di Amy Seimetz (Atlanta, The Girlfriend Experience). La storia di The Idol segue una cantante pop emergente che inizia una storia d'amore con il misterioso proprietario di un club di Los Angeles, anche un guru dell'auto-miglioramento e il leader di una setta moderna.

I due ruoli principali dovrebbero essere interpretati da Lily-Rose Depp (Silent Night) e dallo stesso The Weeknd. A loro si aggiungono Steve Zissis (Togetherness), Troye Sivan (X-Men: Le origini), Jennie Kim, Debby Ryan (Insatiable), Rachel Sennott (Call Your Mother), Hari Nef (YOU) e Juliebeth Gonzalez, Elizabeth Berkley (Bayside School) e Anne Heche (Hung), tra gli altri.