The Idol: Data e teaser trailer della scioccante nuova serie dell'ideatore di Euphoria con The Weeknd

News Serie TV

Il drama è ambientato nel crudele mondo dell'industria musicale statunitense. Nel cast anche Lily-Rose Depp.

Qual è il prezzo che una ragazza deve pagare per essere una popstar mondiale? Una risposta alla domanda, lucida e sferzante, ci viene data da The Idol, la nuova serie di HBO creata dall'ideatore della non meno sconvolgente Euphoria Sam Levinson insieme con Abel 'The Weeknd' Tesfaye e Reza Fahim, in onda in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. L'annuncio è accompagnato da un nuovo teaser trailer, nel quale l'affermato cantautore e produttore discografico si pavoneggia accanto alla protagonista Lily-Rose Depp (Il re).





The Idol: La trama della nuova serie tv

Presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, The Idol segue Depp nei panni di Jocelyn, una giovane donna determinata a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour. A riaccendere le sue passioni è Tedros (The Weeknd), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico verso quest'uomo la porterà a nuove gloriose vette... oppure la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima.

Nella serie recitano anche Troye Sivan (Boy Erased - Vite cancellate), Dan Levy (Schitt's Creek), Da'Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building), Eli Roth (Bastardi senza gloria), Hari Nef (YOU), Jane Adams (Hacks), Rachel Sennott (Call Your Mother), Suzanna Son (Red Rocket), Hank Azaria (I Simpson), Mike Dean, Ramsey e i cantanti Jennie Ruby Jane e Moses Sumney.

L'annuncio della data di uscita di The Idol segue di un mese un articolo della rivista Rolling Stone secondo il quale la produzione ha attraversato forti turbolenze durante le riprese. I presunti disordini sul set, dovuti principalmente al disturbante approccio creativo di Levinson che avrebbe trasformato la serie in una "porno-tortura sessuale", avrebbero portato a diverse riscritture dell'ultimo minuto delle sceneggiature.