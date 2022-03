The Head: Hovik Keuchkerian de La casa di carta e altre aggiunte al cast della stagione 2

News Serie TV

Annunciato anche il ritorno di due attori del ciclo inaugurale: John Lynch e Katharine O'Donnelly.

Anche la seconda stagione di The Head coinvolgerà un attore de La casa di carta. Dopo Álvaro Morte (aka Il Professore) nel ciclo inaugurale, i prossimi episodi del mystery thriller antologico riporteranno in tv Hovik Keuchkerian, interprete nel popolare drama spagnolo di Bogotà. Secondo Variety, al cast si sono uniti anche Moe Dunford (Vikings), Josefin Neldén e Olivia Morris (Hotel Portofino), mentre John Lynch e Katharine O'Donnelly riprenderanno i ruoli di Arthur Wilde e Maggie Mitchell dalla prima stagione (in Italia disponibile su Prime Video).

The Head 2: La trama della nuova stagione

Diretta nuovamente da Jorge Dorado e scritta da Mariano Baselga e Jordi Galcerán, la stagione 2 di The Head continuerà a esplorare i temi dell'isolamento e della lotta tra bene e male concentrandosi su una storia completamente nuova ambientata al Polo Sud, a bordo di una nave mercantile in missione per la scienza. "In mezzo all'oceano, non puoi scappare da nessuna parte", recita la tagline diffusa lo scorso ottobre.

Nessun dettaglio dei personaggi affidati ai nuovi attori è disponibile al momento, mentre la produzione fa sapere che altri nomi saranno annunciati nelle prossime settimane. Come in passato, l'intenzione è di collaborare con un cast internazionale, con i nomi fatti finora provenienti da Regno Unito, Spagna, Irlanda e Svezia.