The Handmaid's Tale: La sesta e ultima stagione si svela nelle prime immagini ufficiali

Elisabeth Moss ha condiviso le primissime foto tratte dai nuovi episodi della serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood: il gran finale è atteso su Hulu nella primavera del 2025.

Se l'attesa per il finale di The Handmaid's Tale è troppo lunga, consoliamoci con queste prime foto condivise sugli account social ufficiali della serie e accompagnate da un messaggio di Elisabeth Moss in persona, protagonista e produttrice esecutiva della serie. I nuovi episodi della pluripremiata serie basata sul romanzo di Margaret Atwood arriveranno negli Stati Uniti, su Hulu, nella primavera del 2025 e attualmente sono in fase di post-produzione. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita precisa (in Italia, come di consueto, li vedremo prima su TIMVision e poi su Prime Video), ma possiamo dare uno sguardo a queste prime immagini tratte dalla stagione finale.

The Handmaid's Tale 6: Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo

"Ecco qualche anticipazione su ciò che stiamo preparando per voi. Stiamo lavorando duramente alla stagione finale e sono felice di condividere con voi queste prime immagini! Sono tratte dagli episodi 1 e 2, diretti dalla sottoscritta, e dall'episodio 3 diretto da David Lester. Scattate da Nicola Daley", si legge nel messaggio di Elisabeth Moss che accompagna le foto. Negli scatti vediamo tutti i protagonisti già noti: non solo Moss ma anche Ann Dowd (Zia Lydia), O.T. Fagbenle (Luke), Max Minghella (Nick), Samira Wiley (Moira) e Yvonne Strahovski (Serena).

Dalle notizie precedenti, sappiamo che Moss ha diretto quattro episodi della stagione finale. La produzione è ripartita lo scorso settembre e per l'attrice non è stata la prima volta dietro le telecamere; infatti aveva diretto anche tre episodi della stagione 4 e tre della stagione 5, incluso il toccante finale. In un'intervista a TVLine Elisabeth Moss ha parlato di una stagione finale "feroce e molto sorprendente" che, a suo dire, dovrebbe essere gratificante e soddisfacente per i fan. Ma, ve lo ricordiamo, la fine di The Handmaid's Tale non rappresenterà la conclusione dell'intera storia. Arriverà, infatti, una serie sequel basata sul seguito de Il racconto dell'ancella, intitolato I Testamenti e ambientato alcuni anni dopo i fatti del romanzo originario. A questa ultima sta lavorando l'ideatore di The Handmaid's Tale Bruce Miller il quale ha invece lasciato la guida della serie originale ai co-showrunner Yahlin Chang ed Eric Tuchman.

I ritorni e le nuove aggiunte al cast

Nei mesi scorsi abbiamo appreso di diverse aggiunte al cast della stagione finale di The Handmaid's Tale e di una promozione. Ever Carradine che interpreta Naomi, l'amica di Serena Joy Waterford sposata con il comandante Putnam prima della sua morte per aver violentato Esther al di fuori della Cerimonia, è stata promossa a regolare. La vedremo a tempo pieno nei prossimi episodi dopo che, lo ricordiamo, nella scorsa stagione ha sposato il comandante Lawrence e ha portato Janine - alla quale aveva rubato la figlia nei primi episodi - nella loro casa come ancella. Gli altri attori che rivedremo saranno Bradley Whitford (comandante Lawrence), Amanda Brugel (Rita), Sam Jaeger (Mark Tuello) e Carey Cox (Rose).

Tra le nuove aggiunte al cast, invece ci sono l'ex star di The Good Wife Josh Charles che ha ottenuto un misterioso ruolo regolare e, come guest star, il veterano di Veep Timothy Simons, anche lui con un ruolo non meglio precisato.