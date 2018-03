The Handmaid's Tale: Il trailer ufficiale della stagione 2

The Handmaid's Tale e la sua seconda stagione tornano a mostrarsi con un nuovo trailer, quello ufficiale, a poco meno di un mese dal debutto in tv. Serie TV rivelazione del servizio di video in streaming Hulu, premiata sia con l'Emmy che il Golden Globe, nei nuovi 13 episodi l'adattamento del romanzo di Margaret Atwood continuerà a raccontare la lotta di Difred (Elisabeth Moss) per riconquistare la liberà perduta e ritrovare la figlia che le è stata portata via. Ma ogni suo nuovo sforzo è complicato tanto dal suo stato interessante quanto dal fatto di avere attirato l'attenzione degli Occhi dopo aver guidato una piccola rivolta contro Zia Lydia (Ann Dowd).

"Cosa succederà quando sarai fuori?" le sentiamo dire nella clip, prima di aggiungere: "Probabilmente non c'è niente fuori. Gilead è dentro di te". La stagione 2 di The Handmaid's Tale debutterà negli Stati Uniti con i primi due episodi il 25 aprile, e andrà in onda in Italia in contemporanea su TIMvision dal giorno successivo.