The Handmaid's Tale: Il primo teaser trailer della stagione 3

Era il 1984 quando Ronald Reagan promuoveva la sua candidatura alla Casa Bianca con il riuscitissimo spot Morning in America. Più di trent'anni dopo, Hulu prende spunto da quell'omaggio alla laboriosità del popolo americano per pubblicizzare durante il seguitissimo evento del Super Bowl il prossimo debutto della stagione 3 della serie di successo The Handmaid's Tale.

Ma le immagini soavi della vita apparentemente tranquilla a Gilead, mentre la voce fuori campo loda queste donne che ogni giorno lavorano e generano nuova vita, si trasformano rapidamente in un inferno di fuoco presieduto da una vendicativa June, alla quale sentiamo dire: "Svegliati, America. La mattina è finita". L'ultima volta, il personaggio interpretato da Elisabeth Moss aveva deciso di non sottrarsi all'oppressione così da poter restare vicina alla figlia Hannah. Il teaser trailer suggerisce però che non passerà molto prima che June ritrovi il coraggio di opporsi.