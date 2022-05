The Handmaid's Tale 5: Alexis Bledel non ci sarà

News Serie TV

Pesante addio nel cast della quinta stagione della serie distopica di Hulu: Alexis Bledel, l'interprete di Emily, lascia dopo quattro stagioni.

La quinta stagione di The Handmaid's Tale dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri nonché uno dei personaggi più interessanti della serie. Alexis Bledel, che ha interpretato Emily fin dalla prima stagione, ha lasciato il drama distopico di Hulu e non ci sarà nel prossimo ciclo di episodi.

The Handmaid's Tale 5: Perché Alexis Bledel ha lasciato la serie

"Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito che dovevo allontanarmi da The Handmaid's Tale in questo momento", ha detto Bledel in una dichiarazione a Variety senza andare nei dettagli. "Sarò per sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per il loro supporto", ha aggiunto. Bledel ha recitato accanto alla protagonista Elisabeth Moss fin dall'inizio della serie, nel 2017. Interpretava l'ancella Diglen poi diventata Disteven e Dijoseph. La sua Emily era stata sorpresa ad avere una relazione con una donna e, come conseguenza, aveva subito una mutilazione genitale. Nella seconda stagione era stata mandata alle colonie ma, alla fine, era riuscita a fuggire da Gilead e a trovare rifugio in Canada dove lei e June si erano ritrovate nella stagione 4.

Alexis Bledel tornerà nei panni di Rory Gilmore?

Per il ruolo di Emily, una professoressa omosessuale costretta a subire le dure leggi di Gilead e a servire come ancella, Bledel ha ottenuto ben quattro nomination all'Emmy vincendo il prestigioso premio come migliore attrice ospite in una serie drammatica nel 2017. La sua interpretazione in The Handmaid's Tale, particolarmente toccante, ci ha fatto quasi dimenticare il ruolo per cui era (ed è) più famosa, cioè quello di Rory Gilmore in Una mamma per amica. A proposito: che Bledel si sia allontanata da The Handmaid's Tale proprio per riprendere il ruolo di Rory in un secondo revival di Una mamma per amica dopo Una mamma per amica: Di nuovo insieme? La creatrice Amy Sherman-Palladino non ha mai escluso questa possibilità, quindi noi non smettiamo di crederci.