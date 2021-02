The Handmaid's Tale 4: Un nuovo emozionante trailer svela la data di uscita della quarta stagione

News Serie TV

La serie distopica con Elisabeth Moss tornerà il 28 aprile in streaming.

June dovrà tenere duro ancora soltanto fino sal 28 aprile. È quando uscirà finalmente, dopo una lunga attesa, la quarta stagione di The Handmaid's Tale, la serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella. Lo svela un nuovo toccante trailer rilasciato da Hulu, il servizio di video in streaming che ospita la serie negli Stati Uniti. In Italia, come sempre, i nuovi episodi saranno invece disponibili su TIMvision.

The Handmaid's Tale: Dove eravamo rimasti

Alla fine della scorsa stagione avevamo lasciato l'ancella June (Elisabeth Moss) mentre lottava tra la vita e la morte dopo che era riuscita a far volare in Canada decine di bambini di Gilead, la nazione violenta e fondata sul patriarcato dove si svolgono i fatti della serie, mettendoli in salvo. Grazie alle anticipazioni trapelate, però, sappiamo che June sopravvivrà al colpo di pistola inflittole nel finale della terza stagione. Ma a che prezzo?

Le anticipazioni: June si unisce alla Resistenza?

Il nuovo trailer suggerisce che June raggiungerà i ribelli, coloro che sostengono la lotta contro Gilead. La vediamo correre e cercare di nascondersi, senza la sua solita tunica rossa, mentre si sente una trasmissione di Radio Free America. Riuscirà a fuggire e a mettersi in salvo? Di certo è l'ancella più ricercata di Gilead e zia Lydia (Ann Dowd) dice decisa: "Trovatela e portatela da me". La quarta stagione - che non sarà l'ultima visto che la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione - inoltre, vedrà l'ingresso di nuovi personaggi, tra cui McKenna Grace nel ruolo di una moglie adolescente estremamente intelligente e pia ma con un animo sovversivo e ribelle.