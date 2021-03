The Handmaid's Tale 4: June ha sete di giustizia nel trailer ufficiale della quarta stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie distopica di Hulu arrivano su TIMvision, in contemporanea con gli Stati Uniti, il 29 aprile.

C'è tutta la potenza di una serie toccante e spiazzante come solo The Handmaid's Tale sa essere nel trailer ufficiale della quarta stagione. Atteso su Hulu con i nuovi episodi il prossimo 28 aprile (e il giorno successivo, il 29 aprile, anche in Italia, in streaming su TIMvision), il drama basato su Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood tornerà più avvincente che mai. Nella clip che vedete di seguito ritroviamo June, interpretata da Elisabeth Moss, che giura vendetta mentre cerca di sfuggire ai soldati di Gilead, il regime totalitario dove le donne fertili vengono sfruttate dai Comandanti come madri surrogate e dove ogni diritto è negato.

The Handmaid's Tale 4: Le anticipazioni della nuova stagione

L'ultima volta avevamo lasciato l'ancella interpretata da Moss mentre veniva colpita da un colpo di pistola dopo essere riuscita a portare in salvo decine di bambini facendoli volare con un volo sicuro in Canada. Nei prossimi episodi, secondo la sinossi ufficiale, June reagirà contro Gilead come una feroce leader ribelle, ma i rischi che correrà porteranno a nuove sfide inaspettate e pericolose. La sua ricerca di giustizia e vendetta minaccerà di consumarla e di distruggere le sue relazioni più care. "Chiedo giustizia. Ho fatto una promessa: farli soffrire così come loro hanno fatto soffrire noi", dice June nel trailer mentre zia Lydia (Ann Dowd) dà ordine di darle la caccia. June, infatti, è ormai "il nemico pubblico numero 1 a Gilead" e ogni sua mossa potrebbe costare la vita a lei e alle persone che ama di più. La quarta stagione - che non sarà l'ultima visto che la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione - inoltre, vedrà l'ingresso di nuovi personaggi, tra cui McKenna Grace nel ruolo di una moglie adolescente estremamente intelligente e pia ma con un animo sovversivo e ribelle.

Hulu ha rilasciato anche il poster ufficiale della quarta stagione, che vi proponiamo di seguito.