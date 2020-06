The Handmaid's Tale 4: Il teaser trailer della quarta stagione dà appuntamento al 2021

News Serie TV

I nuovi episodi della serie distopica con Elisabeth Moss sono rimandati al prossimo anno.

Restiamo uniti e combattiamo insieme a June perché la battaglia è solo all'inizio! È l'esortazione presente nel primo teaser trailer della quarta stagione di The Handmaid's Tale, l'acclamato drama di Hulu, in Italia in streaming su TIMVision, che racconta il mondo distopico di Gilead, una nazione fondata sul patriarcato e in cui vengono negati i diritti a donne e bambini. Le riprese del quarto ciclo di episodi, iniziate lo scorso marzo, sono state bruscamente interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus. Per questo motivo, il debutto dei nuovi episodi è slittato al 2021.

The Handmaid's Tale 4: Quale sarà il destino di June?

Ma niente paura, non resteremo troppo tempo senza avere notizie di June, la coraggiosa ancella interpretata da Elisabeth Moss. La prima clip anticipa infatti che la protagonista è sopravvissuta in seguito al colpo di pistola da cui è stata raggiunta nel finale della terza stagione. Dopo essere riuscita a portare in salvo decine di bambini facendoli volare con un volo sicuro in Canada, che ne sarà delle ancelle? "Qui non è sicuro, dovremmo andarcene tutte", dice Alma nella clip. Ma riusciranno davvero a fuggire dal regime totalitario che le tiene prigioniere? "Chissà quali atrocità starà pianificando", osserva zia Lydia (Ann Dowd). Qualcuno, però, sembra essere ancora dalla parte della tenace ancella; È il comandante Lawrence (Bradley Whitford) che nel trailer sentiamo dire: "Tutti quei bambini sono l'eredità di June".

L'appuntamento con The Handmaid's Tale, ricordato nel teaser trailer, è per il 2021.