The Great rinnovata per una terza stagione

La comedy con Elle Fanning è disponibile in Italia in streaming su STARZPLAY.

Il regno di Caterina la Grande continua... in tv, almeno. Hulu ha rinnovato la comedy anti-storica The Great con la nominata al Golden Globe Elle Fanning nei sontuosi panni della sovrana russa per una terza stagione di 10 episodi, disponibile prossimamente.

In Italia in programmazione sul servizio streaming STARZPLAY ogni domenica con un nuovo episodio, The Great sta divertendo il pubblico ripercorrendo le vicende immaginarie e anacronistiche di una ragazza idealista e romantica che arriva in Russia per un matrimonio combinato con l'instabile imperatore Pietro (Nicholas Hoult) e si ritrova in un mondo pericoloso, depravato e arretrato che decide di cambiare. Nella seconda stagione, Caterina è diventata imperatrice dopo aver detronizzato il marito, rendendosi conto in fretta di avere solo grattato la superficie e di dover combattere ancora contro chiunque - la corte, i suoi fedeli e persino sua madre (la nuova aggiunta al cast Gillian Anderson) - nel tentativo di portare l'Illuminismo in Russia.

Su Instagram, Fanning ha salutato così la notizia del rinnovo di The Great: "Questo richiede un grande Huzzah! Torneremo con una terza stagione!!!!!".