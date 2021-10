The Great, il trailer ufficiale della stagione 2: Arriva Gillian Anderson!

News Serie TV

I nuovi episodi della comedy in costume saranno disponibili su Starzplay dal 19 dicembre.

Hulu ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di The Great, la serie con Elle Fanning e Nicholas Hoult che racconta in chiave comica la storia di Caterina la Grande e della sua ascesa al trono di Russia, anche attraverso il suo rapporto complicato con il consorte Pietro. In Italia in programmazione in contemporanea sul servizio streaming Starzplay a partire dal 19 dicembre, questi nuovi episodi saranno arricchiti dalla presenza della vincitrice di due Emmy Gillian Anderson (The Crown, X-Files), interprete di Giovanna, la madre distratta della protagonista.

The Great: La trama della stagione 2

Alle prese con l'imminente maternità, Caterina, ora imperatrice di Russia dopo aver detronizzato il marito, naviga nell'opposizione apparentemente onnipresente rendendosi conto in fretta di avere solo grattato la superficie e di dover combattere ancora contro chiunque - la corte, i suoi fedeli e persino sua madre - nel tentativo di portare l'Illuminismo in Russia. Nel frattempo, Caterina cerca di venire a capo dei suoi sentimenti per Pietro, che passa dall'essere l'odiato marito al diventare un prigioniero, o forse, un alleato o un amante. "Ti stai chiamando 'la Grande'? Sembra arrogante", le dice lui nella clip. "Lo è se non sei grande, ma se lo sei, si tratta semplicemente di chiamare le cose per quello che sono", risponde lei col suo modo di fare tagliente.

Lunga 10 episodi, la stagione 2 di The Great coinvolgerà anche gli attori Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow, già incontrati nel ciclo inaugurale.