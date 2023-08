The Great cancellata dopo tre stagioni

News Serie TV

La serie satirica con Elle Fanning e Nicholas Hoult non avrà una quarta stagione: Hulu ci rinuncia.

Il racconto satirico della gloriosa ascesa di Caterina la Grande, interpretata da una perfetta Elle Fanning, si conclude qui. Hulu ha inaspettatamente cancellato dopo tre stagioni The Great, la serie creata da Tony McNamara basandosi sulla storia della sovrana più longeva nella storia della Russia.

The Great 4 non ci sarà: I motivi della cancellazione

In tre stagioni The Great ha raccontato l'irriverente storia - romanzata - di una giovane Caterina La Grande (imperatrice della Russia dal 1762 al 1796), da quando arriva in Russia per sposare l'imperatore Pietro (Nicholas Hoult) e rivoluzionare, con il suo pensiero illuminato, l'intera società. Nella terza stagione, uscita negli Stati Uniti lo scorso maggio e successivamente in Italia su MGM+, Caterina e Pietro hanno cercato di far funzionare il loro matrimonio vedendo persino una consulente matrimoniale, con scarsi risultati.

Secondo Deadline, non sarebbero chiari i motivi che avrebbero spinto Hulu a cancellare la serie, da sempre molto apprezzata dalla critica. Dal 2020, The Great si è guadagnata 7 nomination agli Emmy vincendone uno per i migliori costumi nel 2022, lo stesso anno in cui Fanning e Hoult hanno ottenuto le loro prime nomination. Fanning ha ricevuto anche numerosi altri riconoscimenti per la sua interpretazione di Caterina, tra cui un SAG, un Critics Choice, un Independent Spirit Award e due nomination ai Golden Globe. Forse gli ascolti non all'altezza delle aspettative hanno contribuito, ma Hulu per il momento non ha voluto commentare la sua decisione.

Il finale di serie (SPOILER)

Nel finale della terza stagione, che ora sarà anche finale di serie, Pietro è morto insieme al suo cavallo cadendo sul ghiaccio, mentre Caterina si gode i suoi successi sfoggiando un nuovo taglio di capelli e ballando sulle note degli AC/DC. Non sarà il finale che lo showrunner forse pensava, ma almeno non è un finale completamente aperto e con un cliffhanger importante.