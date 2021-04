The Goldbergs omaggia George Segal con un video tributo

News Serie TV

La comedy di ABC ha detto addio all'attore, scomparso lo scorso 23 marzo, in occasione della messa in onda dell'ultimo episodio in cui ha recitato.

The Goldbergs dovrà andare avanti senza una delle sue colonne portanti, George Segal scomparso all'età di 87 anni lo scorso 23 marzo in seguito a un'operazione di bypass coronarico. L'assenza dell'attore, interprete dell'amato Albert “Pops” Solomon, sarà evidente soprattutto da oggi in poi, visto che ieri sera è andato in onda negli Stati Uniti, su ABC, l'ultimo episodio in cui appare il suo personaggio. Per l'occasione e per ricordare con affetto Segal, la rete ha preparato un video tributo speciale che potete vedere qui sotto.

The Goldbegs: George Segal non verrà sostituito

La commovente clip, che racchiude alcuni dei migliori momenti di Pops, è andata in onda in coda all'episodio nel quale è apparso per l'ultima volta il personaggio di Segal. Non sappiamo ancora come sarà gestita la sua assenza a partire dalla prossima stagione di The Goldbergs (la serie, tra l'altro, non è stata ancora rinnovata per una nona stagione) ma una cosa è certa: l'attore non verrà sostituito. La conferma è arrivata dall'attrice della serie Wendi McLendon-Covey che su Twitter ha scritto: "Non rimpiazzeremmo mai George nel ruolo di Pops. Se venissimo rinnovati per una nona stagione, allora ci penseremo".

The Goldbergs 9: Il creatore Adam F. Goldberg vorrebbe dare il suo contributo

Il creatore della serie Adam F. Goldberg, che tuttavia non è più showrunner della serie già da due stagioni, ha dato la sua disponibilità a tornare, in un'eventuale nona stagione, per affrontare il problema della mancanza di Segal. "I fan stanno chiedendo cosa stiamo pianificando per Pops. So che posso dare il mio contributo per trattare questa perdita e onorare George visto che ho perso davvero mio nonno. Spero di essere il benvenuto nella stagione 9", ha scritto lo sceneggiatore il quale, già subito dopo la scomparsa di Segal, aveva commentato: "Per puro destino, ho deciso di scegliere la persona perfetta per interpretare Pops. Proprio come mio nonno, George aveva una scintilla magica nel cuore, come un bambino".