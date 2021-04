The Girlfriend Experience su Starzplay con una nuova storia: Una clip in esclusiva della stagione 3

News Serie TV

La serie tv prodotta da Steven Soderbergh in streaming ogni domenica con un nuovo episodio.

Sono passati quasi quattro anni dall'ultima volta di The Girlfriend Experience in tv. Domenica 2 maggio, la provocatoria serie prodotta dal premio Oscar Steven Soderbergh e ispirata dal suo film omonimo del 2009 torna - in Italia in contemporanea sul servizio streaming Starzplay (disponibile per il download su iOS e Android, come canale su Prime Video, Apple TV e Rakuten TV, e su Smart TV) - con una nuova storia e una nuova protagonista. In attesa del debutto, ComingSoon.it Serie TV ve ne mostra una clip in anteprima esclusiva, un incontro-confessione tra Iris e un suo importante cliente.





The Girlfriend Experience: La trama e il cast della stagione 3

La serie antologica continua la sua esplorazione delle relazioni tra escort di altro bordo e insospettabili clienti in cerca di molto più che semplice sesso. Questo terzo capitolo, scritto e diretto da Anja Marquardt, è ambientato nel mondo tecnologico e scientifico di Londra, dove Iris (interpretata dall'attrice brasiliana-americana Julia Goldani Telles), specializzanda in neuroscienze, comincia a esplorare il mondo transazionale delle GFE e impara velocemente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio professionale e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos'altro.

Accanto alla Telles, conosciuta per i suoi trascorsi in The Affair, in questi nuovi 10 episodi recitano tra gli altri anche Alexandra Daddario (True Detective) nel ruolo di Tawny, il contatto e la guida di Iris presso l'agenzia di escort V; Oliver Masucci (Dark) di Georges, il direttore dell'Agenzia Europea per la Difesa il cui tempo con Iris è una valvola di sfogo; Frank Dillane (Fear the Walking Dead) di Christophe, un amministratore delegato carismatico; e Charles Edwards (The Crown) di Elliott, il padre di Iris affetto da demenza precoce.