The Girlfriend Experience 3: Data e trailer ufficiale della terza stagione

I nuovi episodi della serie antologica di Steven Soderbergh saranno disponibili dal 2 maggio anche in Italia, in streaming su Starzplay.

L'attesa è stata lunga ma finalmente ci siamo: la terza stagione di The Girlfriend Experience, la serie antologica creata dal regista premio Oscar Steven Soderbergh, sarà disponibile da domenica 2 maggio contemporaneamente negli Stati Uniti, su Starz, e in Italia sulla piattaforma di video in streaming Starzplay. In occasione dell'annuncio della data, Starz ha diffuso anche il trailer ufficiale che potete vedere qui sotto sottotitolato in italiano.

The Girlfriend Experience 3: Trama e cast della terza stagione

The Girlfriend Experience racconta le esperienze di donne che hanno scelto di farsi coinvolgere dal mondo della prostituzione, vendendo relazioni sessuali ed emotive a caro prezzo. Scritta e diretta dalla regista tedesca di fama internazionale Anja Marquardt (She's Lost Control) e prodotta da Philip Fleishman (The Girlfriend Experience), la terza stagione ha come protagonista l'attrice brasiliana-americana Julia Goldani Telles (The Affair), interprete della specializzanda in neuroscienze Iris. Secondo la sinossi ufficiale, "Dal momento che comincia a esplorare il mondo transazionale di The Girlfriend Experience, Iris impara rapidamente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos’altro, cominciando un profondo percorso di esplorazione".

Starzplay ha diffuso anche il poster ufficiale della stagione che vi proponiamo qui in basso.