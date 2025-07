The Gilded Age rinnovata per una quarta stagione

News Serie TV

Il period drama targato HBO e creato da Julian Fellowes, The Gilded Age, tornerà con una quarta stagione, in Italia su Sky e in streaming solo su NOW.

La sontuosa New York della fine del XIX secolo continuerà a splendere sul piccolo schermo: The Gilded Age, l'acclamato period drama creato da Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia), è stato ufficialmente rinnovato da HBO per una quarta stagione. In Italia, la serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW .

The Gilded Age avrà una quarta stagione: Le dichiarazioni

L'annuncio del rinnovo arriva pochi giorni prima del finale della terza stagione, previsto per domenica 10 agosto negli Stati Uniti e il giorno successivo in Italia. "Siamo estremamente orgogliosi dei risultati di ascolto raggiunti da The Gilded Age in questa stagione", ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva di HBO. "Julian Fellowes e l'incredibile cast e troupe ci hanno trasportati nella New York del 1880 con una narrazione coinvolgente, regalandoci un'esperienza televisiva che continueremo con entusiasmo in una quarta, avvincente stagione", ha aggiunto.

Anche Erin Underhill, presidente di Universal Television, ha sottolineato la qualità della produzione affermando: "Ogni stagione è un tuffo nel dramma e nella storia, con interpretazioni straordinarie e una cura visiva impareggiabile. Siamo felici di poter tornare in questo mondo insieme ai nostri partner di HBO".

La terza stagione: nuove ambizioni, vecchie tensioni

In onda su Sky e in streaming su NOW dallo scorso 23 giugno in contemporanea con gli Stati Uniti, la terza stagione di The Gilded Age ha confermato l'alto livello narrativo e visivo della serie. In otto episodi, la terza stagione racconta ancora una città in rapida trasformazione, dove il potere si sta spostando dalle famiglie dell'old money a quelle emergenti. La Guerra dell'Opera ha segnato un punto di svolta: la vecchia aristocrazia è uscita indebolita e i Russell, guidati dalla determinata Bertha (Carrie Coon), si sono imposti nei salotti più esclusivi. Mentre Bertha punta a un riconoscimento sociale che potrebbe consacrare definitivamente la famiglia, George (Morgan Spector) rischia tutto su un'operazione ferroviaria che potrebbe cambiare le regole del gioco o distruggerlo completamente.

Nel frattempo, la tensione cresce nella casa dei Brook, dove Agnes (Christine Baranski) si rifiuta di accettare la nuova posizione di comando della sorella Ada (Cynthia Nixon). A complicare ulteriormente le cose, Peggy (Denée Benton) incontra un affascinante medico di Newport, ma la sua famiglia non vede di buon occhio la sua carriera e le sue ambizioni. Nel cast ci sono anche Phylicia Rashad (I Robinson), Andrea Martin (Evil), Brian Stokes Mitchell (Mr. Robot), Victoria Clark (Almost Family), Jordan Donica (Charmed), Bill Camp (Presunto innocente) e Merritt Wever (Unbelievable).