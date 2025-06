Un crossover tra The Gilded Age e Downton Abbey è possibile? La riposta dell'ideatore Julian Fellowes

News Serie TV

Alla vigilia del debutto della terza stagione di The Gilded Age, su Sky e in streaming su NOW, l'ideatore Julian Fellowes risponde all'annosa domanda su un possibile crossover con l'altra sua serie in costume Downton Abbey.

Prima dell'arrivo sugli schermi del terzo e ultimo film tratto da Downton Abbey (dall'11 settembre in tutti i cinema), Julian Fellowes tornerà a intrattenerci con le sue storie ambientate in magiche epoche passate nella terza stagione di The Gilded Age. Il debutto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è fissato per questo lunedì, 23 giugno. I nuovi episodi del drama in costume sull'aristocrazia newyorchese ci riporteranno nel 1883, quasi trenta anni prima del punto in cui, nello Yorkshire, iniziano le vicende di Downton Abbey.

Un oceano divide le due serie ma, come i fan di Downton Abbey ricorderanno, un suo amato personaggio, Cora (interpretata da Elizabeth McGovern), era arrivato in Inghilterra dall'America nel 1888, poco prima del suo matrimonio con Robert Crawley. Questo, nuovamente, sta portando molti a domandarsi se sarà la volta buona per vedere in The Gilded Age una versione più giovane di Cora (all'epoca doveva avere circa 15 anni), trovandosi ancora negli Stati Uniti. Domanda su uno sperato, possibile crossover che TV Insider ha posto direttamente a Fellowes.

The Gilded Age e Downton Abbey: Ci sarà mai un crossover?

Fellowes, giustamente, si è soffermato sugli aspetti poco pratici della questione, sottolineando come le due serie provengano da realtà televisivi e produttive diverse. Negli Stati Uniti, Downton Abbey è andata in onda su PBS, mentre è stata prodotta da Carnival Films & Television. The Gilded Age, invece, è una serie di HBO co-prodotta da quest'ultima con Universal Television. "Essere su reti diverse pone un problema in questo senso", ha riconosciuto Fellowes. In effetti, decisioni come quelle di far collidere i mondi di due serie, con tutte le implicazioni del caso, non dipendono esclusivamente da uno sceneggiatore: deve esserci anche il benestare di chi detiene i diritti di quelle storie. "Dovremo solo aspettare e vedere", ha aggiunto.

A proposito di The Gilded Age e della sua terza stagione

Ambientata durante la cosiddetta Età Dorata statunitense, un periodo di rapida crescita economica, The Gilded Age sta raccontando la storia di Marian Brook (Louisa Jacobson), una giovane gentildonna che, rimasta orfana, va a vivere dalle zie benestanti a New York City - la rigida e conformista Agnes (Christine Baranski) e la zitella Ada (Cynthia Nixon). Pur essendo inesperta, Marian non è di certo un'ingenua come sembrano credere tutti e mira ad entrare nell'alta società newyorchese. Esattamente quello che cercano di fare i Russell, occupanti del maestoso palazzo di fronte, le cui ingenti ricchezze non derivano da un titolo nobiliare ma da un impero industriale. Mentre si occupa dei suoi affari nelle ferrovie, George (Morgan Spector) cerca come meglio può di assecondare la moglie Bertha (Carrie Coon), determinata a reclamare il posto che spetta loro.

Nella terza stagione ritroveremo Marian e il suo nuovo corteggiatore Larry Russell (Harry Richardson) ancora in gran forma dopo il loro timido primo bacio nel finale del ciclo precedente. Ora che la sua famiglia si è affermata sulla scena dell'alta società newyorchese, Bertha mira a un premio che la eleverebbe definitivamente, anche attraverso il contributo della debuttante figlia minore Gladys (Taissa Farmiga), mentre George rischia tutto in una scommessa che potrebbe rivoluzionare l'industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima. Nel frattempo, a casa van Rhijn regna il caos mentre Agnes si rifiuta di accettare il nuovo ruolo della sorella Ada come padrona di casa, dopo aver salvato la stessa dalla rovina a causa dell'imprudenza del nipote Oscar (Blake Ritson). Peggy (Denée Benton), invece, incontra un affascinante medico di Newport la cui famiglia non è molto entusiasta della sua carriera. In una New York che corre a grande velocità verso il futuro, l'ambizione di ognuno di loro potrebbe andare a discapito di ciò che hanno di più caro.