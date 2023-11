The Gentlemen: Le prime foto della serie Netflix ispirata al film di Guy Ritchie

News Serie TV

In arrivo nel 2024, la nuova serie coinvolge nel cast Theo James, Kaya Scodelario e Vinnie Jones tra gli altri.

Netflix ha diffuso le prime immagini di The Gentlemen, la serie ispirata all'omonimo film diretto da Guy Ritchie. Il drama debutterà in streaming nel 2024 (una data d'uscita non è stata ancora annunciata), ma intanto il servizio ci permette di dare un'occhiata al cast e ai personaggi che vedremo, come la star di The White Lotus Theo James, Kaya Scodelario (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) e Vinnie Jones (Lock & Stock - Pazzi scatenati).

La trama di The Gentlemen di Netflix

La serie segue Eddie Halstead (Theo James), un uomo che ha ereditato la cospicua proprietà di suo padre solo per scoprire che dietro a una tale ricchezza c'è un un impero costruito sul traffico di marijuana e di proprietà del leggendario Mickey Pearson (il personaggio interpretato nel film The Gentlemen da Matthew McConaughey). Il protagonista, solo una pedina in un piano più grande, avrà le carte in regola per padroneggiare le arti oscure della malavita britannica e prendere il controllo dell'intera operazione? Determinato a liberare la sua famiglia dalle grinfie dei vari criminali, Eddie cerca di giocare con i gangster al loro stesso gioco. Tuttavia, quando viene risucchiato nel mondo della criminalità, inizia a prenderci gusto.

Il resto del cast

Il cast comprende altri volti volti agli appassionati di serie tv: Daniel Ings (I Hate Suzie) che nelle foto vediamo con un improbabile costume da pollo, Joely Richardson (Nip/Tuck), Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad). Nelle immagini Vinnie Jones, collaboratore di lunga data di Ritchie, sorseggia un tè da un elegante tazza con una decorazione floreale mentre Kaya Scodelario sembra a suo agio mentre sfoggia uno sguardo impenetrabile e perfette labbra rosse.

Gli attori che avevano recitato nel film del 2019 (Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Jeremy Strong e tutti gli altri) non torneranno. Ma la garanzia che questa serie possa essere coinvolgente tanto quanto il film ce la dà lo stesso Guy Ritchie, anche qui coinvolto come co-creatore, produttore esecutivo e regista dei primi due episodi della serie che è co-prodotta da Netflix, Moonage Pictures e Miramax TV.