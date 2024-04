The Gentlemen avrà una seconda stagione? Risponde Theo James

News Serie TV

La serie di Guy Ritchie ha convinto il pubblico di Netflix totalizzando 1,2 miliardi di minuti visualizzati già nei primi 4 giorni d'uscita e scalando le Top 10 di decine di Paesi: ci sono speranze per la stagione 2? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

The Gentlemen, la serie basata sull'omonimo film di Guy Ritchie, è un esperimento decisamente riuscito. Lo dimostrano i numeri (secondo Nielsen ben 1,2 miliardi di minuti visualizzati solo nei primi 4 giorni dall'uscita) e l'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica. La serie, inoltre, si trova al terzo posto nella Top 10 delle serie tv in lingue inglese più viste su Netflix nella settimana dal 1° al 7 aprile e staziona nelle classifiche di ben 80 Paesi. Viene da chiedersi: che aspetta Netflix a rinnovarla per una seconda stagione? Non è così scontato, a quanto sembra. Le ultime notizie arrivano dal protagonista in persona, Theo James. Ospite dell'evento Contenders TV di Deadline insieme alle co-star Kaya Scodelario e Daniel Ings, l'attore ha affrontato la questione seconda stagione dicendo come stanno le cose.

The Gentlemen 2 ci sarà? Le dichiarazioni di Theo James

Per Theo James una seconda stagione di The Gentlemen potrebbe diventare realtà solo se si basasse su un'idea interessante. "Non se n'è parlato sinceramente," ha ammesso l'attore. "Penso che bisognerebbe discuterne, noi e Guy. Ma penso anche che con uno show come questo, se vuoi fare di più, devi inventare un'idea davvero interessante per la seconda stagione. Perché, per quanto ci sia piaciuta e e per quanto divertente fosse, ha bisogno di una spinta narrativa", ha aggiunto.

A rendere meno serie le cose, poi, ci hanno pensato Daniel Ings e Kaya Scodelario. "Dipende dalla storia, dal personaggio e dall'animale da cui mi dovrei travestire", ha scherzato Ings riferendosi al costume da pollo che il suo personaggio ha indossato in una memorabile scena della stagione 1 di The Gentlemen. "Possiamo andare anche noi ai Caraibi?", ha rincarato la dose Scodelario parlando della possibilità di una seconda stagione.

The Gentlemen: La trama della serie

Diretta dallo stesso Guy Ritchie, The Gentlemen racconta la storia di Eddie Horniman (James), un uomo che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre solo per scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della malavita britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.