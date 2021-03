The Falcon and the Winter: Un nuovo trailer ne rivela i misteriosi villain mascherati

News Serie TV

La nuova serie Marvel in streaming su Disney+ dal 19 marzo.

In attesa del 19 marzo, giorno di debutto di The Falcon and the Winter Soldier, Disney+ ha diffuso un nuovo trailer della sua seconda serie Marvel che permette di dare uno sguardo più ravvicinato a una delle principali preoccupazioni di Sam Wilson e Bucky Barnes in questa nuova storia ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Ovvero, un gruppo di miliziani che indossano una maschera nera decorata con un'impronta rossa.

Mentre su Internet dilagano le speculazioni, tutto quello che sappiamo al momento di questi misteriosi villain mascherati, uno dei quali interpretato dall'attrice di Solo: A Star Wars Story Erin Kellyman, è quanto dichiarato nella clip dal personaggio interpretato da Anthony Mackie: che "Questi tizi usano la forza bruta" e "Sono forti. Troppo forti". Le immagini parlano chiaro, mentre Sam teorizza con uno scettico Bucky (Sebastian Stan) che "Potrebbero far parte dei Grandi Tre. Androidi, alieni e maghi".

La trama di The Falcon and the Winter

Lunga sei episodi, tutti diretti da Kari Skogland (The Handmaid's Tale), The Falcon and the Winter Soldier vede Sam e Bucky imbarcarsi in un'avventura in giro per il mondo che metterà alla prova le loro abilità - oltre alla loro pazienza - in quella che viene descritta come "un'esperienza cinematografica", dopo che il primo ha preso lo scudo di Capitan America dalle mani di Steve Rogers - un ruolo decisamente importante, che assume cercando di soffocare un profondo senso di inadeguatezza - nelle ultime scene di Avengers: Endgame. La serie riporta sullo schermo anche la Sharon Carter di Emily VanCamp e il malvagio Baron Zemo di Daniel Brühl, mentre Wyatt Russell interpreta John Walker, che nei fumetti è anche conosciuto come il supereroe U.S. Agent dopo essere stato Super-Patriota.