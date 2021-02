The Falcon and the Winter Soldier si mostra in un nuovo trailer

News Serie TV

La nuova serie Marvel è attesa su Disney+ dal 19 marzo.

Il 19 marzo, le atmosfere un po' giocose e retrò di WandaVision cederanno il passo alle sequenze adrenaliniche e ad alta tensione di The Falcon and the Winter Soldier, la seconda serie di Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Lo si può capire dalle immagini che il servizio di video in streaming ha messo insieme in un nuovo trailer della serie. E immaginiamo non ci si potesse aspettare di meno dopo che Steve Rogers ha consegnato a Sam Wilson lo scudo di Capitan America in Avengers: Endgame.

La trama di The Falcon and the Winter Soldier

Lunga sei episodi (sì, solo sei), The Falcon and the Winter Soldier vede Wildon e Bucky Barnes (interpretati nuovamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan) imbarcarsi in un'avventura in giro per il mondo che mette alla prova le loro abilità - oltre alla loro pazienza - in quella che viene descritta come "un'esperienza cinematografica". La serie riporta sullo schermo anche la Sharon Carter di Emily VanCamp e il malvagio Baron Zemo di Daniel Brühl, mentre Noah Mills (The Enemy Within) e Carl Lumbly (Supergirl) appaiono con ruoli non meglio precisati. Wyatt Russell è invece John Walker, che nei fumetti è anche conosciuto come il supereroe U.S. Agent dopo essere stato Super-Patriota.

Parlando della serie, l'ideatore Malcolm Spellman ha detto a TVLine che la razza ha un ruolo importante nella storia. "Credo che The Falcon and the Winter Soldier sia in continuità con quello che [il regista di Black Panther] Ryan Coogler e Chadwick Boseman ci hanno lasciato. Credo davvero che queste grandi icone nere siano necessarie, non solo per i bambini neri, anche affinché i bambini bianchi inizino a capire che la nostra gente è straordinaria ed eroica".