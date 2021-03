The Falcon and the Winter Soldier: Miglior debutto di sempre di una serie su Disney+

News Serie TV

La nuova serie Marvel riporta sullo schermo la coppia Anthony Mackie-Sebastian Stan.

The Falcon and the Winter Soldier è il nuovo più grande successo di Disney+. Il servizio di video in streaming fa sapere che la serie Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan, secondo sequel televisivo del film campione di incassi Avengers: Endgame dopo WandaVision, ha esordito con numeri record, battendo nel suo weekend d'apertura (da venerdì 19 a domenica 22 marzo) il debutto sulla piattaforma di qualsiasi altra sua serie originale, inclusa la blasonata The Mandalorian.

Disney+ non fornisce alcun dato rispetto agli spettatori della premiare di The Falcon and the Winter Soldier nel suo weekend di debutto. Sappiamo soltanto che si tratta di numeri che tengono conto del mercato globale e che la serie condivide il podio con WandaVision e la stagione 2 di The Mandalorian. SambaTV sostiene tuttavia che sarebbero 1,7 milioni le famiglie sintonizzatesi su The Falcon and the Winter Soldier nell'ultimo fine settimana, battendo il record (1,6 milioni) fissato solo a gennaio da WandaVision.



The Falcon and the Winter Soldier: Trailer ITA: Ufficiale della Serie Marvel su Disney Plus - HD

Scritta da Malcolm Spellman e diretta da Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier segue Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno allearsi in un'avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza dopo aver preso lo scudo di Capitan America dalle mani di Steve Rogers nei momenti finali di Avengers: Endgame.