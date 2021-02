The Falcon and the Winter Soldier: Lo spettacolare trailer ufficiale della nuova serie Marvel

News Serie TV

In streaming su Disney+ dal 19 marzo, la serie tv segue gli eventi di Avengers: Endgame.

Abbiamo dovuto attendere più del dovuto prima di poter mettere gli occhi su The Falcon and the Winter Soldier. La nuova serie Marvel che espande le storie dell'MCU debutterà su Disney+ il 19 marzo, con quasi un anno di ritardo a causa - come molte altre cose in questo periodo - della pandemia. Nel frattempo, il servizio streaming ha approfittato dell'enorme platea del Super Bowl, che si è giocato la scorsa notte, per mostrare l'adrenalinico, esplosivo e spettacolare trailer ufficiale delle prossime avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, interpretati come sempre da Anthony Mackie e Sebastian Stan.

La trama di The Falcon and the Winter Soldier

La seconda serie Marvel di Disney+ dopo WandaVision, la cui programmazione prosegue ogni venerdì con un nuovo episodio, The Falcon and the Winter Soldier segue anch'essa gli eventi di Avengers: Endgame mostrandoci Sam Wilson nei panni del nuovo Capitan America dopo il passaggio dello scudo dalle mani di Steve Rogers. Mentre si trova ad agire in queste nuove vesti, il suo profondo senso di inadeguatezza e le sue incertezze vengono presto a galla e l'unico che può aiutarlo a superarle è Bucky Barnes. Alle prese con una grande avventura che metterà alla prova le loro abilità e la loro pazienza - e a un certo punto nella clip li vediamo prestarsi a una sorta di terapia di coppia - Falcon e Winter Soldier dovranno fare i conti anche con una vecchia conoscenza, Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'ex colonnello delle forze speciali di Sokovia e l'assassino del padre di Black Panther, ancora ossessionato dal desiderio di distruggere i Vendicatori.

Nella serie ritroviamo anche Emily VanCamp con il ruolo di Sharon Carter, la fidanzata storica di Capitan America e un agente speciale dello S.H.I.E.L.D. Si aggiungono Wyatt Russell (Black Mirror), Noah Mills (The Brave) e Carl Lumbly (Supergirl).