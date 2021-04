The Falcon and the Winter Soldier: Il tesissimo teaser trailer degli ultimi episodi

News Serie TV

Gli ultimi due episodi della serie Marvel in streaming su Disney+ venerdì 16 e 23 aprile.

Il momento della resa dei conti tra Sam Wilson, Bucky Barnes e il nuovo e non più pulitissimo Captain America è vicino. Disney+ ha diffuso un'anteprima video dei due episodi che questo venerdì e il successivo completeranno la serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier, seconda storia della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision.

The Falcon and the Winter Soldier: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

L'ultima volta che ci siamo sintonizzati al servizio di video in streaming - attenzione alle anticipazioni! - uno scontro tra Sam e Bucky, John e Lemar, e i Flag-Smashers ha lasciato un eroe, Battlestar, senza vita e il suo partner, Captain America, furioso. L'episodio si era concluso con un'immagine inquietante: John in mezzo a una piazza in Lettonia, con il suo scudo sporco di sangue dopo averlo usato per massacrare senza pietà uno dei Flag-Smashers, davanti alle fotocamere di numerosi passanti inorriditi.

Oltre a una veloce sintesi di ciò che è accaduto finora, il teaser trailer sembra includere un flashback di John Walker (Wyatt Russell) nella sua uniforme militare che dichiara "Io sono Captain America", presumibilmente come parte di una cerimonia o di un "colloquio di lavoro". Mostra anche Bucky (Sebastian Stan) catapultarsi su uno dei Flag-Smashers da una motocicletta in corsa e una scena piena zeppa di espressioni accigliate nella quale NuCap dice a Sam (Anthony Mackie) e Bucky "Meglio se non lo fate" e quest'ultimo rispondergli "Ma dobbiamo".