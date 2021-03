The Falcon and the Winter Soldier: I character poster e un nuovo trailer di Marvel Studios Legends dedicato ai protagonisti

News Serie TV

In attesa del 19 marzo, quando la nuova serie di Disney+ arriverà in streaming, si può ripercorrere la storia di Sam Wilson e Bucky Barnes nella miniserie dedicata agli eroi Marvel.

Terminata Wandavision, che si è conclusa la scorsa settimana su Disney+, è partito immediatamente il corso alla rovescia per la nuova serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier nella quale vedremo in azione i colleghi di vecchia data Sam Wilson e Bucky Barnes, meglio conosciuti come Falcon e Winter Soldier (Soldato d'Inverno), interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. La serie di sei episodi debutterà in streaming il prossimo 19 marzo e, nell'attesa, Disney+ ha rilasciato i character poster ufficiali (li trovate tutti in fondo all'articolo). Ma non è tutto: attraverso un nuovo trailer di Marvel Studios Legends - la miniserie che ripercorre i migliori momenti di molti protagonisti del MCU - Disney+ ci ricorda che sono già disponibili sul servizio due nuovi episodi dedicati specificatamente a Falcon e al Soldato d'Inverno.

The Falcon and the Winter Soldier: La trama e il cast

In The Falcon and the Winter Soldier, diretta da Kari Skogland e scritta tra gli altri da Malcolm Spellman, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un'avventura in giro per il mondo che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Nella serie ritroveremo anche Daniel Brühl nel ruolo di Zemo e Emily VanCamp in quello di Sharon Carter.

Gli episodi di Marvel Studios Legends dedicati agli eroi di The Falcon and the Winter Soldier

Come ha fatto Sam a diventare Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi? A queste e altre domande risponderanno degli episodi dedicati di Marvel Studios Legends, tutti disponibili prima del lancio della serie. Gli episodi dedicati a Falcon e Il Soldato d’Inverno sono disponibili dallo scorso venerdì 5 marzo, mentre gli episodi incentrati su Zemo e Sharon Carter arriveranno sulla piattaforma di video in streaming venerdì 12 marzo.