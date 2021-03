The Falcon and the Winter Soldier da oggi su Disney+ (e lo scudo di Captain America sbarca anche a Roma)

News Serie TV

In occasione del lancio della serie, diverse città ospitano l'iconico scudo dei Marvel Studios: ecco tutte le foto.

Finalmente oggi è il giorno di The Falcon and the Winter Soldier! L'attesa serie originale Marvel è disponibile in streaming su Disney+ e, per l'occasione, l'iconico scudo di Captain America è stato proiettato in diverse città del mondo. Grazie a una sorprendente operazione di video mapping, è possibile vederlo anche a Roma, sulla ruota panoramica del Luneur. Eccolo nella foto qui in basso.

Lo scudo di Captain America conquista il mondo per il lancio di The Falcon and the Winter Soldier

Il leggendario scudo dei Marvel Studios è stato avvistato anche in diversi luoghi iconici di tutto il mondo, tra cui il London Eye a Londra, il Singapore Flyer, la più grande ruota panoramica dell’Asia a Singapore, la Melbourne Star a Melbourne (Australia), Le Grand Roue de Marseille a Marsiglia (Francia), il MAAG Hall a Zurigo (Svizzera), la Torre Latino a Città del Messico (Messico) e il Planetario a Buenos Aires (Argentina).

La trama e il cast The Falcon and the Winter Soldier

Lunga sei episodi, tutti diretti da Kari Skogland (The Handmaid's Tale), The Falcon and the Winter Soldier vede Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) imbarcarsi in un'avventura in giro per il mondo che metterà alla prova le loro abilità - oltre alla loro pazienza - in quella che viene descritta come "un'esperienza cinematografica", dopo che il primo ha preso lo scudo di Capitan America dalle mani di Steve Rogers nelle ultime scene di Avengers: Endgame. La serie - che è la seconda della Fase 4 del MCU inaugurata da WandaVision - riporta sullo schermo anche la Sharon Carter di Emily VanCamp e il malvagio Baron Zemo di Daniel Brühl, mentre Wyatt Russell interpreta John Walker, che nei fumetti è anche conosciuto come il supereroe U.S. Agent dopo essere stato Super-Patriota.

Foto: Disney+