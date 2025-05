The Equalizer cancellata, il commento di Queen Latifah: "Tornerò presto"

News Serie TV

CBS ha cancellato il crime procedurale The Equalizer dopo cinque stagioni, la protagonista e produttrice esecutiva Queen Latifah ringrazia e fan e promette che la rivedremo sullo schermo prestissimo.

Robyn McCall non avrà nuove missioni da compiere: The Equalizer è stata ufficialmente cancellata dopo cinque stagioni. La serie crime procedurale targata CBS, con protagonista e produttrice esecutiva Queen Latifah, si è conclusa con l'episodio finale della quinta stagione (ora anche finale di serie) in onda negli Stati Uniti la scorsa domenica. Queen Latifah ha salutato i fan e ringraziato la troupe e i colleghi con un messaggio sui social che lascia intendere che la vedremo presto in un altro progetto televisivo.

The Equalizer si ferma dopo cinque stagioni

The Equalizer, lanciata nel 2021 come rivisitazione in chiave femminile della serie con Edward Woodward nota in Italia con il titolo Un giustiziere a New York, seguiva le vicende di Robyn McCall, un'ex agente della CIA con un passato misterioso. All'apparenza, Robyn è una madre single che cerca di vivere una vita tranquilla con la figlia adolescente. Ma per pochi fidati è The Equalizer: una vigilante moderna, protettrice dei più deboli e instancabile nella sua ricerca di redenzione personale. Il cast, oltre a Latifah, includeva Tory Kittles nel ruolo del detective Marcus Dante, Adam Goldberg come il geniale hacker Harry Keshegian, Liza Lapira nei panni della cecchina e proprietaria di bar Melody "Mel" Bayani, Laya DeLeon Hayes nel ruolo della figlia Delilah e Lorraine Toussaint come l'amata zia Viola "Vi" Marsette.

La cancellazione arriva dopo un calo negli ascolti: la quinta stagione ha registrato una media di 5,8 milioni di spettatori, segnando un calo del 27% rispetto alla stagione precedente. Inoltre, gli spostamenti nel palinsesto - prima un'ora più tardi del solito, poi ulteriormente ritardato per far spazio a Watson - non hanno aiutato. Tra i 14 drama trasmessi da CBS quest'anno, The Equalizer si è piazzata solo al dodicesimo posto.

Il messaggio di Queen Latifah

Queen Latifah, che oltre ad essere la protagonista è anche produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione Flavor Unit, ha condiviso un sentito messaggio sui social:

"Entrare in un ruolo tosto come quello di Robyn è stato tutto ciò che avevo sperato. The Equalizer ha superato ogni sogno che avevamo, e fare questo per cinque stagioni è semplicemente surreale. Grazie al cast, alla troupe, ai produttori e agli sceneggiatori… E non posso dire abbastanza sui FAN! Siete stati leali, rumorosi e sempre con noi, ed è per questo che lo facciamo. Non preoccupatevi: tornerò presto a prendere a calci qualche sedere in un nuovo progetto. Non vedo l’ora di condividerlo con voi".

Anche se Robyn McCall ha appeso al chiodo la pistola, il messaggio di Queen Latifah lascia intendere che la sua prossima avventura è dietro l'angolo e che la rivedremo presto in un altro progetto.

Le altre cancellazioni di CBS e le novità

La serie si unisce ad altri titoli cancellati da CBS in questa stagione, tra cui FBI: Most Wanted, FBI: International, S.W.A.T. e la nuova comedy Poppa’s House. Il network ha però già in cantiere nuovi progetti, come Boston Blue (spin-off di Blue Bloods), il thriller CIA con Tom Ellis (spin-off di FBI)e la comedy DMV con Harriet Dyer.