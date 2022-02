The Dropout: Il primo trailer della serie con Amanda Seyfried nei panni di Elizabeth Holmes

News Serie TV

The Dropout, il drama, che racconterà la storia dell'imprenditrice caduta in disgrazia e dell'azienda che prometteva miracoli, Theranos, debutterà in Italia il 20 aprile su Disney+. Ecco il trailer ufficiale in italiano.

Quella di Elizabeth Holmes e della sua azienda da miliardi di dollari, Theranos che prometteva una tecnologia miracolosa per esami del sangue veloci e poco invasivi solo per voi rivelarsi un flop, è una storia che ha sconvolto l'America, per non dire il mondo intero. Sarà ripercorsa nella miniserie The Dropout, in arrivo in Italia su Disney+ dal prossimo 20 aprile. Proprio Disney+ ha diffuso il trailer italiano in cui vediamo Amanda Seyfried calarsi completamente nel ruolo di Elizabeth Holmes, imprenditrice tanto audace quanto condizionata da manie di grandezza.





La storia dietro a The Dropout

Elizabeth Holmes a soli 19 anni, nel 2003, lasciò la prestigiosa università di Stanford (da qui il titolo della serie The Dropout, "Il ritiro", che però è anche un riferimento alla goccia di sangue che sarebbe bastata per le analisi con il macchinario di Theranos) e fondò la sua (presunta) società rivoluzionaria. Arrivata a valere in pochi anni circa 10 miliardi di dollari, l'azienda - che prometteva di sviluppare avanzatissime tecnologie in ambito sanitario come delle analisi del sangue poco invasive e più precise partendo da una singola goccia di sangue - rese famosa Holmes negli Stati Uniti e attirò decine di imprenditori. Ma, all'improvviso si scoprì che le tecnologie messe a punto dalla società non si fondavano su basi scientifiche e che molte della affermazioni che il fidanzato di Holmes nonché AD e direttore generale e operativo di Theranos Ramesh 'Sunny' Balwani (interpretato nella serie da Naveen Andrews, che vedete insieme a Seyfried nella foto in alto) fece agli investitori erano false. Accusata di frode telematica e cospirazione per commettere frodi, Elizabeth Holmes ha affrontato un processo (di cui qui non vi sveliamo il verdetto per questioni di spoiler, ma potete fare una facile ricerca sul web per scoprire a che punto è arrivata questa storia).

La trama e il cast di The Dropout

La miniserie di Hulu, che si ispira all'omonimo podcast di ABC News e vede al timone la showrunner Elizabeth Meriwether (già creatrice di New Girl e in questo progetto anche produttrice esecutiva insieme a Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn) racconterà l'intera storia: una storia che parla di denaro, romanticismo, tragedia e inganno. "Insieme, stiamo rendendo l'assistenza sanitaria accessibile a tutti in questo paese", dichiara una poco modesta Elizabeth Holmes nel trailer che vedete sopra. Nella clip la vediamo anche esercitarsi per convincere gli investitori che le promesse di Theranos erano ancora possibili e rivolgersi allo specchio simulando una voce profonda con l'obiettivo di risultare più convincente. Il cast comprende anche Stephen Fry, William H. Macy, Maurie Metcalf e Sam Waterston.

Qui sotto vedete anche la keyart della serie diffusa da Disney+.