The Devil’s Hour: Prime Video rinnova la serie thriller per una seconda e una terza stagione

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi, nei quali torneranno i protagonisti Jessica Raine e Peter Capaldi, inizieranno nel 2023.

L'ora del diavolo tornerà a terrorizzarci. Prime Video ha rinnovato la sua nuova serie The Devil’s Hour per altre due stagioni, la seconda e la terza. La serie britannica, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, tornerà in produzione nel 2023 e i nuovi episodi arriveranno in streaming prossimamente.

La trama di The Devil’s Hour

Scritta da Tom Moran e prodotta dal co-ideatore di Sherlock Steven Moffat, The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ogni notte alle 3:33, considerata l'ora del diavolo. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale. L'ex Dottore di Doctor Who Peter Capaldi veste i panni di Gideon, un nomade solitario guidato da un'ossessione omicida.

Le anticipazioni della seconda stagione

I due capitoli successivi della serie continueranno la storia di Lucy Chambers, una donna alle prese con la ricerca di un serial killer, Gideon, in modi che non avrebbe mai immaginato. Nella seconda stagione verranno alla luce le vere intenzioni di Gideon, quando cercherà di coinvolgere Lucy in una missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Prime Video descrive la nuova stagione scrivendo: "Allo stesso tempo sequel e prequel del primo capitolo, non c’è da aspettarsi nulla se non l’inaspettato".

Nei nuovi episodi Jessica Raine (Patrick Melrose) e Peter Capaldi (Paddington) riprenderanno i ruoli di Gideon e Lucy Chambers, e al loro fianco ci saranno Nikesh Patel (Starstruck), Phil Dunster (Ted Lasso), Meera Syal (Yesterday), Benjamin Chivers, oltre a nuovi personaggi.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti della risposta del pubblico a The Devil’s Hour, e non vediamo l’ora di condividere il prossimo capitolo di questa incredibile storia” ha dichiarato Dan Grabiner, head of UK Originals, Amazon Studios. “I fan della serie non possono che aspettarsi nuovi colpi di scena da questa storia eccezionale creata da Tom Moran, al suo debutto con una serie, e dare nuovamente il benvenuto al nostro talentuosissimo cast guidato da Jessica Raine e Peter Capaldi".

Sue Vertue, executive producer e CEO di Hartswood Films, ha affermato: “Inutile dire che siamo felicissimi di poter continuare la storia di Lucy con due nuove stagioni. Tom Moran e la sua mente geniale hanno ancora in serbo molto per noi. La serie è sempre stata pensata come una storia dall’arco narrativo di tre stagioni e sarà un’esperienza entusiasmante".

"Raccontare una storia per la TV non è affatto semplice", ha aggiunto Tom Moran, creatore e sceneggiatore. "La prima stagione di The Devil’s Hour è stata solo l’inizio – il prologo di un romanzo TV. Sono così felice di poter continuare a girarne le pagine e mettere man mano i pezzi del puzzle al loro posto. Se pensavi che l’ultimo episodio della prima stagione contenesse tutte le risposte, forse non ti sei posto le giuste domande".