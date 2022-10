The Crown si prepara a girare le scene della morte di Lady Diana: "C'è una certa ansia"

News Serie TV

La produzione della serie Netflix sarebbe impegnata in queste settimane a ricreare gli ultimi attimi di vita della principessa, ma l'incidente in sé non verrà filmato.

Il cast, gli autori e la troupe di The Crown stanno per confrontarsi con un momento fatidico della serie e certamente anche della storia: la morte della principessa Diana, avvenuta a causa di un incidente d'auto a Parigi il 31 agosto 1997. Deadline svela che l'ansia cresce tra gli addetti ai lavori mentre fervono i preparativi per ricreare gli ultimi fatidici momenti di vita di Lady D, interpretata nella quinta e nella sesta stagione da Elizabeth Debicki. Le riprese dell'episodio in questione, che vedremo nella sesta stagione (che uscirà non prima di novembre 2023), si svolgeranno nel giro di due settimane nella capitale francese.

The Crown: Come verranno affrontati l'incidente e la morte di Diana

Ricorderete che il 31 agosto 1997 a Parigi Diana e il fidanzato Dodi Al-Fayed stavano viaggiando sui sedili passeggeri di una Mercedes-Benz guidata da Henri Paul, un agente di sicurezza del The Ritz. Seduto accanto a lui c'era la guardia del corpo Trevor Rees-Jones. Per circostanze mai completamente chiarite, l'auto andò a schiantarsi nella galleria sotto il Ponte de l'Alma. Dodi e Paul morirono sul colpo, Diana fu estratta viva dalle lamiere ma morì quattro ore dopo in ospedale, Rees-Jones fu l'unico sopravvissuto.

Il creatore di The Crown Peter Morgan aveva chiarito già in precedenti occasioni che l'incidente in sé non troverà spazio nella serie ma che ci si concentrerà piuttosto sugli eventi immediatamente precedenti e successivi alla tragedia. Oggi fonti vicine alla produzione confermano questo approccio non nascondendo di sentire il peso della responsabilità. “Temevamo di arrivare a questo punto. Il conto alla rovescia è di due settimane e mentre andiamo avanti con calma, è giusto riconoscere che c'è una certa ansia; una sensazione palpabile di essere leggermente in bilico. Voglio dire, a questo argomento si è molto sensibili", ha detto a Deadline uno degli addetti ai lavori.

Le anticipazioni dell'episodio

La presunta collisione tra la Mercedes e una Fiat all'ingresso del Pont de l'Alma non verrà filmata, ma vedremo "l'inseguimento" dell'auto su cui viaggiavano Dodi e Diana da parte dei paparazzi e i fatti immediatamente successivi all'incidente come l'intervento dell'ambasciatore britannico in Francia e le conseguenze istituzionali. A quanto pare, sarà inclusa anche una scena in cui verrà mostrato l'allora Principe Carlo (interpretato da Dominic West) arrivare a Parigi con un volo reale per recuperare il corpo di Diana e riportarlo a Londra. Vedremo anche Mohamad Al-Fayed (il padre di Dodi interpretato da Salim Daw) che fu vittima di razzismo da parte delle autorità francesi dopo aver preso possesso della bara che conteneva suo figlio.

L'attesa per la stagione 5

Le riprese della sesta e ultima stagione di The Crown - interrotte nelle scorse settimane come segno di rispetto in seguito alla morte della regina Elisabetta II - proseguiranno ancora per diversi mesi tra Parigi, Londra e la Spagna e saranno ultimate verso maggio o giugno 2023. Intanto, manca meno di un mese all'uscita della stagione 5 che arriverà su Netflix il prossimo 9 novembre, con Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II. I nuovi episodi saranno ambientati negli anni '90 e includeranno, tra le altre cose, il tumultuoso divorzio di Carlo e Diana e la famosa intervista/trappola che la principessa rilasciò alla BBC e in cui disse: "In questo matrimonio eravamo in tre, era un po' troppo affollato" riferendosi a Camilla Parker-Bowles.