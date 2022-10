The Crown: Per Judi Dench è crudele e sensazionalista, ma arriva la replica: "È solo fiction"

News Serie TV

La serie biografica di Netflix torna con la quinta stagione in streaming il prossimo 9 novembre, ma non mancano le polemiche.

Il ritorno di The Crown continua ad alimentare polemiche. Le ultime perplessità arrivano da una voce autorevole, nientemento che Dame Judi Dench. L'attrice premio Oscar, in una lettera aperta al quotidiano The Times, si è mostrata infastidita dalla serie di Netflix (che tornerà con la quinta stagione, la penultima, il prossimo 9 novembre) e preoccupata per il "crudo sensazionalismo" e il "resconto impreciso e dannoso della storia" tanto da chiedere allo streamer di inserire un disclaimer per il pubblico prima degli episodi. Non tutti, però, sono d'accordo con Dench. La conduttrice del talk show statunitense The View, Joy Behar, ha replicato alle critiche dell'attrice britannica difendendo le scelte degli sceneggiatori e ricordando che la serie "non è un documentario".

The Crown è "dannosa"? Il parere di Judi Dench

Dench - che ha notoriamente buoni rapporti con re Carlo e la regina consorte Camilla Parker Bowles - ha definito la serie ideata da Peter Morgan "una fiction crudele" che "confonde le linee tra accuratezza storica e volgare sensazionalismo". La sua lettera arriva sulla scia delle dichiarazioni dell'ex primo ministro britannico John Major che ha definito una scena che vedremo nella prossima stagione - un presunto dialogo avvenuto tra lui e il principe Carlo (Dominic West) che avrebbe auspicato l'abdicazione della regina a suo favore - "una sciocchezza dannosa". "Sir John Major non è il solo a preoccuparsi che l'ultima serie di The Crown presenterà un resoconto impreciso e doloroso della storia", ha scritto Dench. "In effetti, più il dramma si avvicina ai nostri tempi, più liberamente sembra disposto a offuscare i confini tra accuratezza storica e crudo sensazionalismo".

Dench ha poi chiesto a Netflix di aggiungere un disclaimer all'inizio degli episodi, temendo che il pubblico consideri la rappresentazione degli eventi da parte dello show come un fatto storico e non una drammatizzazione. "Anche se molti considereranno The Crown per il resoconto brillante ma romanzato degli eventi che è, temo che un numero significativo di spettatori, in particolare all'estero, possa considerare questa versione della storia completamente vera. Questo è crudelmente ingiusto per gli individui e dannoso per l'istituzione che rappresentano", ha aggiunto. In particolare l'attrice ha voluto attirare l'attenzione anche sul preciso momento storico che la famiglia reale inglese sta vivendo dopo la morte della regina Elisabetta II e sui sentimenti dei sudditi ancora in lutto. "È giunto il momento per Netflix di riconsiderare le cose. Per il bene di una famiglia e di una nazione così recentemente in lutto, in segno di rispetto verso una sovrana che ha servito il suo popolo così diligentemente per 70 anni, e per preservare la sua reputazione agli occhi dei suoi abbonati britannici", ha scritto ancora Dench.

La risposta di Netflix e di Joy Behar

Netflix si è affrettata a rispondere rilasciando una dichiarazione in cui si legge: "The Crown è sempre stato presentata come una serie basato su eventi storici. La quinta stagione è una drammatizzazione di fantasia, immaginando cosa sarebbe potuto accadere a porte chiuse durante un decennio significativo per la famiglia reale - un periodo che è stato esaminato e ben documentato da giornalisti, biografi e storici".

Allo stesso modo, Joy Behar ha espresso il suo disaccordo affermando: "Questa signora non è d'accordo con Dame Judi Dench, perché ti dicono fin da subito che non è un documentario, e se hai un cervello puoi capire che gli sceneggiatori hanno usato la storia. E se è una storia documentata, allora possiamo crederci, ma non crederemo mai a una conversazione che ha luogo nella camera da letto della regina Elisabetta e del principe Filippo. Non c'era nessuno tranne loro due, quindi non puoi credere a quella parte. Ma alla parte storica puoi crederci".