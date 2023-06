The Crown: La stagione finale renderà omaggio a Elisabetta II con le tre attrici che l'hanno interpretata e una quarta

News Serie TV

Claire Foy e Olivia Colman torneranno nell'ultima stagione, raggiungendo Imelda Staunton.

Sappiamo già da qualche tempo che The Crown, la cui prossima sesta stagione sarà l'ultima, non dovrebbe concludere il racconto della vita straordinaria di Elisabetta II con la sua morte, avvenuta lo scorso settembre alla veneranda età di 96 anni. Le indiscrezioni dicono che la serie di Netflix si fermerà invece molto prima, nel bel mezzo di un momento di unità e gioia per la Famiglia Reale, quello delle nuove nozze dell'allora Principe Carlo, con Camilla. Tuttavia, prima che lo schermo sfumi al nero per l'ultima volta, l'ideatore Peter Morgan si prenderà del tempo per rendere omaggio alla Monarca inglese, con la speciale partecipazione di tutte le attrici che l'hanno interpretata nella serie negli ultimi sette anni... più una.

The Crown: La stagione finale includerà un omaggio a Elisabetta II

Secondo il quotidiano The Sun, che in passato ha dimostrato di avere fonti attendibili sulla serie, i produttori di The Crown hanno deciso di reclutare tutte e tre le attrici che hanno interpretato la Regina Elisabetta II, ovvero Claire Foy, Olivia Colman e l'attuale Imelda Staunton, per una serie di scene speciali con cui rendere omaggio alla vita dell'amata sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Riporta inoltre che una quarta attrice, Viola Prettejohn, vista soprattutto in The Nevers e brevemente in The Witcher, si è unita a loro per interpretare una giovane Elisabetta, quando era ancora una principessa, durante la Seconda guerra mondiale, prima della sua incoronazione nel 1953.

La sesta e ultima stagione di The Crown è attesa su Netflix entro la fine dell'anno. Oltre al matrimonio tra Carlo e Camilla, gli ultimi episodi porteranno sullo schermo la morte di Diana e in particolare l'impatto della tragedia sulla famiglia, la relazione tra il Principe William e Kate Middleton e la premiership di Tony Blair. Il cast rimarrà lo stesso della stagione precedente, con l'aggiunta di Ed McVey nel ruolo di William, Luther Ford del fratello Harry e Meg Bellamy di Kate. William e Harry avranno anche i volti di Rufus Kampa e Will Powell nelle versioni più giovani.