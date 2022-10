The Crown: La Famiglia Reale in crisi nel trailer ufficiale della stagione 5

News Serie TV

La nuova stagione della serie tv che racconta il regno di Elisabetta II sarà disponibile in streaming su Netflix dal 9 novembre.

Mentre il conto alla rovescia al 9 novembre continua, Netflix ci permette finalmente di dare uno sguardo più completo e immersivo alla tesissima quinta stagione della serie di successo The Crown, con un trailer ufficiale in italiano che non ci risparmia nulla della crisi costituzionale che la Monarchia del Regno Unito attraversa negli anni '90, di fronte alla fine del matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana e un mondo che cambia radicalmente il suo ordine. La tagline "L'inizio della fine” si presta a molto interpretazioni, inclusa la fine della Monarchia stessa, cosa di cui Carlo sembra ben consapevole quanto ammette: "La nostra gloria appartiene al passato. Il mondo andrà oltre. E a noi non resterà niente".





The Crown: La stagione 5 introduce un nuovo cast

Nei nuovi episodi, la Regina Elisabetta II è interpretata dalla più adulta attrice di Harry Potter Imelda Staunton. Sostituisce la vincitrice dell'Emmy Olivia Colman, a sua volta sostituta della vincitrice dell'Emmy Claire Foy. Il Principe Carlo è interpretato invece da Dominic West, visto in The Affair e The Wire, figura ormai chiaramente centralissima, mentre Diana ha il volto di Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia). Jonathan Pryce (Il Trono di Spade) è il nuovo interprete del Principe Filippo, e a tutti loro si aggiungono Lesley Manville nei panni della Principessa Margaret, Claudia Harrison della Principessa Anna e una incredibilmente somigliante Olivia Williams di Camilla Parker Bowles. Fanno il loro debutto, invece, il Primo Ministro John Major, interpretato dalla star di Elementary Jonny Lee Miller, e gli Al Fayed, Mohamed e il figlio Dodi, interpretati da Salim Daw e Khalid Abdalla.

Quei difficili anni '90

Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, Elisabetta riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e il tramonto dell'Impero britannico. Mentre nuove sfide e opportunità si delineano all'orizzonte, i problemi a palazzo sono solo all'inizio. Si dice che negli anni '90 Elisabetta abbia vissuto il momento più difficile e triste della sua esistenza, l'incendio che devastò l'amato Castello di Windsor, ma è evidente come neppure il divorzio tra Carlo e Diana, e la difficoltà della famiglia di "gestire" quest'ultima, la quale invece prende il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor, abbiano fatto da balsamo alle tensioni.