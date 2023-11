The Crown, l'ex addetto stampa della Regina: "Licenza drammatica andata fuori di testa" per la morte di Diana

News Serie TV

I primi quattro episodi della stagione finale sono disponibili in streaming su Netflix. I restanti sei lo saranno dal 14 dicembre.

Non si placa la tempesta che da giorni sta agitando le acque di The Crown nel Regno Unito. I primi quattro episodi della sesta e ultima stagione della serie tv di Netflix, incentrati sull'inizio della relazione tra la Principessa Diana e l'imprenditore e produttore cinematografico Dodi Al-Fayed e sui loro ultimi giorni di vita prima del tragico incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi nell'agosto del 1997, continuano ad essere criticati duramente oltremanica, benché l'ideatore Peter Morgan si sia ben guardato dal sostenere questa o quella teoria sulle responsabilità.

Ciò che non sta piacendo è soprattutto il ritratto della Famiglia Reale nelle ore immediatamente successive alla tragedia. Una mancanza di sensibilità da parte della Regina, che tiene tutti a Balmoral e si rifiuta di concede un funerale di Stato per l'ex nuora, salvo poi ricredersi sull'onda della forte reazione emotiva del popolo, che l'ex addetto stampa della sovrana Dickie Arbiter stigmatizza, accusando Morgan di "licenza drammatica andata fuori di testa".

The Crown: L'ex addetto stampa della Regna critica la stagione 6

Dickie Arbiter, segretario di stampa della Regina Elisabetta II dal 1988 al 2000, non è nuovo a questo genere di critiche contro The Crown. Questa volta è stato particolarmente duro nei confronti delle scene in cui il Principe Carlo (interpretato da Dominic West) comunica la notizia della morte di Diana (Elizabeth Debicki) ai figli, i Principi William e Harry. Una sequenza "priva di tatto, totalmente non necessaria", perché "la morte della madre è ancora dolorosa per entrambi", come ha spiegato a Deadline. E ha aggiunto: "Le scene tra Carlo e sua madre, in cui dice che lei vuole che Diana torni in un furgone di Harrods, sono assolutamente senza senso. Semplicemente non è andata così. Ovviamente era stato messo a disposizione un aereo. La Regina fu la prima a permettere questa cosa".

The Crown 6 in cima alle classifiche: Gli inglesi stroncano la serie ma continuano a guardarla Leggi anche

Arbiter ha sfatato anche le scene riguardanti i preparativi per il funerale, ricordando che era stato il fratello di Diana, Charles Spencer, e non i reali, a ritenere che doveva tenersi una cerimonia pubblica supervisionata da Buckingham Palace. "Spencer pensava che, poiché Diana era una figura pubblica, poiché era molto popolare e la gente la amava, doveva essere qualcosa gestito dalla Famiglia Reale per renderlo un evento pubblico piuttosto che un evento familiare privato". Inoltre, ha negato che il Principe William scomparve per 14 ore dal castello di Balmoral dopo aver appreso della morte della madre, ma ha ammesso che lui e Harry andarono a passeggiare mentre affrontavano il loro dolore. "Frutto della disperazione", così Arbiter ha definito invece le scene che coinvolgono il cosiddetto "fantasma" di Diana.

Il punto di vista dei produttori di The Crown

Già molto tempo prima dell'arrivo su Netflix dei nuovi episodi di The Crown, i produttori aveva affermato di aver affrontato gli eventi della morte di Diana con cautela. Suzanne Mackie aveva spiegato: "La serie sarà anche grandiosa e rumorosa, ma noi non lo siamo. Siamo persone premurose e siamo persone sensibili. Ci sono state conversazioni molto attente e lunghe su come lo avremmo fatto". Peter Morgan non ha mai affermato che la sua serie sia un ritratto assolutamente fedele della storia. Al contrario, ha riconosciuto che la sua scrittura fonde "momenti di immaginazione" con eventi della vita reale.

Secondo Arbiter, però, il pubblico di tutto il mondo "crede a ogni sua parola", ragione per cui Netflix dovrebbe aggiungere un disclaimer alla serie per chiarire che è fortemente romanzata. "Non credo che abbia danneggiato i reali", ha spiegato. "Ciò che ha fatto è fare in modo che le persone abbiano una sorta di visione distorta di come fossero realmente i personaggi".