The Crown 6 in cima alle classifiche: Gli inglesi stroncano la serie ma continuano a guardarla

Nella prima settimana dall'uscita della sesta stagione, The Crown è stata la serie più vista in streaming nel Regno Unito (e non solo): intanto i critici britannici sono stati spietati.

C'era molta attesa per la sesta e ultima stagione di The Crown e i numeri lo confermano. I primi quattro episodi, usciti su Netflix lo scorso 16 novembre, hanno totalizzato 11,1 milioni di visualizzazioni a livello globale in soli 4 giorni. Un dato che ha fatto balzare il titolo in cima alla classifica delle serie più viste in lingua inglese nella settimana dal 13 al 19 novembre in ben 44 Paesi, compreso il Regno Unito. Stando ai dati foniti da overnights.tv (Netflix infatti non comunica i numeri relativi agli ascolti in ciascun Paese ma solo quelli globali), il primo episodio della sesta stagione di The Crown sarebbe stato visto solo nel Regno Unito da 2,8 milioni di spettatori. Questo nonostante i critici britannici siano stati davvero poco clementi nel recensire questa prima parte della stagione finale, tutta dedicata alle ultime settimane di vita della Principessa Diana.

Gli ascolti di The Crown 6 nel Regno Unito

La performance di The Crown nel Regno Unito rimane ottima, nonostante questa sesta stagione abbia registrato ascolti leggermente inferiori rispetto alla quinta. Dopo i 2,8 milioni del primo episodio, 2,3 milioni di spettatori hanno visto il secondo, mentre gli episodi tre e quattro hanno coinvolto rispettivamente un pubblico di 2 e 1,7 milioni. Volendo fare un confronto con la quinta stagione, l'episodio di apertura della quinta stagione era stato visto da 2,9 milioni di spettatori nei primi sette giorni, mentre il secondo episodio aveva attirato 3,1 milioni nello stesso periodo. In ogni caso i primi quattro episodi della sesta stagione sono stati i contenuti più visti in streaming nel Regno Unito la scorsa settimana, battendo tutti gli altri presenti su altre piattaforme come BBC iPlayer e Disney+.

The Crown 6: Le reazioni dei critici britannici

Le principali testate britanniche hanno bocciato senza mezzi termini questi primi episodi della sesta stagione di The Crown e, di conseguenza, la visione dello showrunner Peter Morgan. L'elemento che, a giudicare dalle recensioni, ha dato più fastidio ai critici è stato il cosiddetto "fantasma" di Diana che lo sceneggiatore ha fatto dialogare con il Principe Carlo (Dominic West) e la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) in alcune scene immaginando un confronto tra i personaggi dopo la morte della Principessa. Lucy Mangan del Guardian ha dato una sola stella intitolando la recensione "La stagione 6 di The Crown è così brutta che è praticamente un'esperienza extracorporea". Nick Hilton di Independent, poi, ha scritto nella sua recensione a due stelle che "La serie privilegia abitualmente i pettegolezzi piuttosto che la risonanza emotiva. [...] Questo tono da tabloid relega la regina di Staunton a personaggio secondario" e ha chiuso con una durissima riflessione dicendo: "The Crown ha insegnato al mondo cosa significasse essere britannico, nel 20° secolo. Ma ha anche esaurito la strada – esaurito la storia da ricostruire – e, ormai allo stremo, ha meno da dire che mai su cosa significhi essere britannico oggi".

Anita Singh di The Telegraph, poi, definisce le scene in cui Diana appare come fantasma "un atto di disperazione". Nella recensione a due stelle di Caryn James di BBC si legge addirittura: "Troppo spesso, in queste prevedibili ultime stagioni, avremmo potuto scrivere la storia da soli". In compenso, i giornalisti britannici salvano quasi tutti la performance di Elizabeth Debicki nei panni di Diana riconoscendole un ottimo lavoro. Noi, nel nostro piccolo, attendiamo gli episodi finali (in arrivo il 14 dicembre) per esprimere un giudizio complessivo su questa ultima stagione di The Crown. Ma l'impressione è che, bene o male che se ne parli, stia facendo bene il suo lavoro: attirare spettatori su Netflix.