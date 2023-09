The Crown: Josh O'Connor non voleva recitare nella serie che gli ha fatto vincere l'Emmy

News Serie TV

L'attore racconta in un'intervista i motivi che inizialmente

I fan di The Crown e la stessa serie di successo di Netflix hanno rischiato di non avere Josh O'Connor in quella che si è poi rivelata l'interpretazione più riuscita del Principe Carlo. In una recente intervista con GQ, condotta prima dello sciopero della SAG-AFTRA, l'attore britannico ha ammesso che inizialmente non voleva fare il provino per il ruolo e di aver cambiato idea solo dopo aver letto la sceneggiatura di una scena della terza stagione, la prima delle due che lo hanno coinvolto.

The Crown: Josh O'Connor preoccupato dalla popolarità della serie tv

O'Connor ha fatto il suo debutto nei panni per nulla facili del figlio maggiore della defunta Regina Elisabetta II a metà della terza stagione, condividendo poi molte delle sue scene, soprattutto nella quarta stagione, con Emma Corrin, interprete della defunta Principessa Diana. Per la sua interpretazione, O'Connor è stato premiato con l'Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Le cose sarebbero potute andare diversamente, non solo per la sua carriera, se non si fosse ricreduto. A preoccuparlo non era solo la complessità di un ruolo così importante, anche gestire un certo livello di fama derivante da uno show così popolare, qualcosa che non amava molto.

"È stato un periodo incasinato", ha raccontato O'Connor. "L'ho trovato di grande impatto, le persone mi fermavano. Si vuole far parte di cose che abbiano successo e siano viste, ma credo che a volte sottovalutiamo quanto potente possa essere anche una leggera perdita di anonimato". Nonostante tutto il successo ottenuto negli ultimi anni, l'attore ha detto che gli capita di pensare al passato, al periodo in cui lavorava a progetti cinematografici e televisivi più piccoli: "Ciò che stavo facendo nella mia carriera prima di The Crown - volevo solo continuare a farlo".