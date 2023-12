The Crown, i reali hanno visto la serie tv: Lo sostiene Jonathan Pryce, che una volta si è scusato con uno di loro

News Serie TV

La serie biografica ha da poco terminato il suo racconto su Netflix, dopo sei stagioni di successo.

I reali inglesi hanno tenuto gli occhi ben piantati su The Crown, la serie di successo di Netflix basata sulla vita e il regno della compianta Regina Elisabetta II, recentemente conclusasi dopo sei stagioni. A sostenerlo è stato uno dei protagonisti, Jonathan Pryce, interprete della versione anziana del Principe Filippo. Intervistato da Times Radio, l'attore ha rivelato anche che una volta si è scusato con un membro della famiglia, per via della sua interpretazione.

The Crown: I reali hanno visto la serie tv

Il ritratto che The Crown ha fatto della Famiglia Reale non sempre è stato lusinghiero, soprattutto della vita dietro le mura del palazzo. E sebbene spesso si sia trattato di libere interpretazioni dell'ideatore Peter Morgan, Jonathan Pryce ha rivelato che la narrazione è passata tutt'altro che inosservata anche a Buckingham Palace. "Un membro del nostro cast ha incontrato un membro della Famiglia Reale, il quale ha lasciato intendere che l'hanno vista", ha rivelato l'attore.

Ha poi raccontato un curioso aneddoto. "Quando sono stato nominato cavaliere e sono andato a Windsor, ed è stata la Principessa Anna a investirmi, e io stavo interpretando suo padre, c'erano state indicazioni che lei avesse visto qualcosa", ha detto Pryce. "E così, ha appoggiato leggermente la spada sulla mia spalla, e io sono rimasto dritto e ho detto - pensando che stesse pensando... sapete - 'Oh, non so cosa dirle… ehm… mi scusi?'. E lei ha detto: 'Perché? Ormai è fatta'".

"Ora, sia che l'abbia detto intendendo che stessi chiedendo scusa per essere lì quella sera, oppure per, sapete, aver interpretato suo padre nel modo in cui l'ho fatto, non saprei dirlo. È stato un momento piuttosto divertente, almeno per me", ha concluso Pryce.