The Crown ha inventato gli inizi della storia d'amore tra Diana e Dodi: L'accusa dell'ex portavoce degli Al-Fayed

Nei primi episodi della sesta stagione di The Crown Peter Morgan affida un ruolo centrale al padre di Dodi, Mohamed Al-Fayed, che incoraggia la relazione del figlio con la principessa: nella realtà pare non sia andata così.

Come era prevedibile, l'uscita della prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown alimenta polemiche. I primi quattro episodi si concentrano sulle ultime otto settimane di vita della principessa Diana, interpretata da Elizabeth Debicki, e raccontano soprattutto la nascita e l'evoluzione della sua breve storia d'amore con Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) che finì in tragedia il 31 agosto 1997 quando la Mercedes su cui i due viaggiavano si schiantò sotto il Ponte de L'Alma a Parigi. L'ideatore della serie Peter Morgan, nel ricostruire la relazione tra Lady D e Dodi, affida proprio al padre di quest'ultimo, il magnate egiziano Mohamed Al-Fayed, un ruolo attivo. Lo dipinge come un uomo ambizioso che architetta personalmente questa storia d'amore nel tentativo di ottenere la cittadinanza britannica e il prestigio che, da straniero, non è mai riuscito a raggiungere nonostante le sue ricchezze. Questa interpretazione, però, è stata respinta con forza dall'ex portavoce della famiglia Al-Fayed Michael Cole sia nel 1997 che oggi, quando ha rilasciato nuove dichiarazioni a Deadline.

Il presunto coinvolgimento di Mohamed Al-Fayed nella relazione tra Dodi e Diana

In The Crown vediamo Mohamed Al-Fayed (interpretato da Salim Daw) svolgere un ruolo fondamentale nelle circostanze che portarono all'avvicinamento tra Dodi e Diana. È lui che invita Diana per una vacanza sul suo yacht nel Mediterraneo ed è lui che richiama suo figlio da Parigi e gli impone di raggiungerli. In una scena, Al-Fayed incoraggia Dodi a corteggiare Diana, dicendo che l'ha messa "su un piatto d'argento" e che una relazione tra i due lo renderebbe molto orgoglioso. Si accerta poi che i due siano diventati intimi chiedendo alla cameriera se condividono il letto. Ma non è tutto: gli sceneggiatori della serie gli attribuiscono un ruolo fondamentale anche nella faccenda che portò all'uscita, su tutti i giornali, delle famose foto del bacio tra Diana Dodi sullo yacht Jonikal. Nella serie è Mohamed Al-Fayed che dà al fotografo italiano Mario Brenna le indicazioni per raggiungere l'imbarcazione e cogliere di sorpresa la coppia.

La versione di Michael Cole e quella di Mario Brenna

L'ex portavoce e addetto stampa Michael Cole ha detto a Deadline di non aver mai assistito o avuto conoscenza del fatto che Mohamed Al-Fayed abbia fatto da "cupido" tra Dodi e Diana. Tantomeno che abbia avuto un ruolo attivo nel rendere nota la loro relazione al mondo intero commissionando a Brenna le foto della coppia. Secondo Cole, Peter Morgan si sarebbe quindi concesso molte libertà creative. "Netflix e la società di produzione descrivono The Crown come 'fiction drammatizzata'. Non sono in disaccordo con questa definizione. Significa che è tutto inventato", ha detto. Ha inoltre definito l'ipotesi del coinvolgimento di Al-Fayed nella relazione di suo figlio con Diana una "totale assurdità". "Mohamed era un uomo straordinario sotto molti aspetti. Era felice che suo figlio maggiore e la cara amica di famiglia Diana stessero insieme. Ma far innamorare due persone? Questo andava oltre anche i suoi grandi talenti", ha aggiunto Cole osservando che se Al-Fayed - morto lo scorso agosto all'età di 94 anni - fosse ancora vivo e avesse potuto vedere la serie, avrebbe avuto "molto da dire".

Per quel che riguarda le famose foto scattate da Mario Brenna, ci sono resoconti contrastanti di cui si parla fin dal 1997. In quell'anno, il quotidiano The Independent riferì che Brenna aveva avvistato la barca di Al-Fayed al largo delle coste della Sardegna mentre si trovava nella zona per altri incarichi. Questa versione è quella che lo stesso Brenna ha ribadito recentemente, intervistato dal New York Times. Secondo il suo racconto, si avvicinò allo yacht pensando che quella donna a bordo fosse una sua conoscente, prima di capire solo in un secondo momento che fosse invece la principessa Diana. A quel punto trascorse diversi giorni alla ricerca dello scatto perfetto, arrivando addirittura a scalare una scogliera di 400 metri. L'anno scorso, la giornalista britannica Tina Brown ha invece scritto nel suo libro The Palace Papers che sarebbe stata Diana stessa ad avvertire Brenna per "inviare un messaggio provocatorio" all'uomo che frequentava prima di Dodi, Hasnat Khan. Netflix, al momento, non ha invece commentato ma, come accaduto in passato, potrebbe cavarsela limitandosi a ricordare agli spettatori che The Crown è pur sempre fiction e non un documentario.