The Crown 6: Il Principe Harry non guarderà la stagione finale per via della morte di Diana

News Serie TV

I primi quattro episodi della sesta e ultima stagione sono disponibili in streaming su Netflix.

Il Principe Harry non ha intenzione di guardare gli ultimi momenti di vita di sua madre, la Principessa Diana, nella stagione conclusiva della serie tv di Netflix The Crown. Lo ha riferito una fonte vicina al Duca di Sussex al sito Deadline, spiegando che le ragioni sono da ricercare nella "natura delicata" del contenuto.

The Crown 6: Il Principe Harry non guarderà la stagione finale

Netflix ha deciso di dividere la stagione finale di The Crown in due parti, con i primi quattro episodi - incentrati sugli albori della relazione tra la Principessa Diana e Dodi Al-Fayed e sulla loro tragica morte in un incidente stradale a Parigi nell'agosto del 1997 - disponibili in streaming da ieri. Stando a quanto appreso dal sito, Harry non nutre rancore nei confronti dell'ideatore della serie Peter Morgan o di Netflix riguardo alla direzione della sesta stagione e alla loro visione, che può più o meno differire dalla realtà. Non è stato consultato e non ha avuto una visione anticipata degli episodi.

Il Principe, che nel 2020 si è ritirato dagli incarichi pubblici della famiglia reale insieme con la moglie ed ex attrice Meghan Markle, ha ammesso in una recente intervista col The Late Show with Stephen Colbert di aver visto la serie in passato, scherzando sul fatto di aver verificato i fatti con carta e penna. Nei giorni scorsi, The Daily Telegraph aveva scritto di aver appreso da un amico di Harry che quest'ultimo a un certo punto avrebbe visto i nuovi episodi, evidentemente dopo essersi messo in pari con i precedenti, ma ciò è stato smentito dalla fonte di Deadline.

The Crown 6: Le emozioni di Elizabeth Debicki e del resto del cast Leggi anche

In passato, ospite del The Late Late Show with James Corden, Harry aveva detto di sentirsi "molto più a mio agio con The Crown che con le storie scritte sulla mia famiglia o su mia moglie. Si tratta di finzione, ovviamente, prendetela come volete". Tra i momenti della stagione 6 che potrebbero risultare troppo dolorosi per lui c'è sicuramente l'ultima telefonata di Diana ai figli, durante la quale si dichiarano il loro amore reciproco. Harry non ha mai fatto mistero di come quel momento gli pesi nella mente, perché aveva "una fretta disperata di chiudere". Altri momenti che potrebbero rivelarsi difficili per il Principe riguardano un riferimento al "fantasma" di Diana, che ha fatto infuriare i critici televisivi nel Regno Unito, e le scene in cui lei scherza con i paparazzi, quella stessa stampa a cui Harry dà la colpa per la morte della madre e che disprezza per le tattiche invadenti. "Ogni volta che vedo una macchina fotografica, ogni volta che sento un clic, ogni volta che vedo un flash, mi riporta indietro", ha detto.