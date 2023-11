The Crown: Dominic West afferma che la stagione 6 mostra Carlo nel "periodo peggiore" della sua vita

News Serie TV

I primi 4 episodi della stagione finale saranno disponibili in streaming su Netflix dal 16 novembre.

Mancano pochi giorni all'uscita su Netflix dei primi quattro episodi della sesta e ultima stagione di The Crown, la pluripremiata serie di Peter Morgan che dal 2016 sta ripercorrendo la vita di Elisabetta II e della famiglia reale inglese. In attesa del 16 novembre, in occasione di un'intervista antecedente allo sciopero della SAG-AFTRA, l'attore Dominic West ha affermato che la sua interpretazione del Principe Carlo in quest'ultimo atto mostra l'attuale monarca durante "il periodo peggiore" della sua vita.

The Crown 6: Carlo nel momento peggiore della sua vita

Nulla di cui sorprendersi. I prossimi episodi mostreranno il Principe Carlo all'indomani della tragica morte della Principessa Diana nell'agosto del 1997. Carlo e Diana avevano divorziato l'anno prima, e mentre lui poteva finalmente consolidare la sua relazione con Camilla Parker-Bowles, lei aveva iniziato una relazione con Dodi Fayed quando un incidente d'auto a Parigi mise fine alla vita di entrambi.

"Ci sono state alcune scene davvero pesanti in questa stagione e molte lacrime per Carlo", ha detto West. "Ci sono molte scene in cui Carlo cerca di venire a patti" con la morte di Diana, come quella in cui "dà la notizia ai suoi figli, cercando di aiutarli a lasciarsi andare e ottenendo vari gradi di successo". L'attore ha aggiunto che, essendo padre di due ragazzi simili per età ai principi William e Harry quando Diana morì, naturalmente ha voluto fare tutto il possibile per difendere Carlo. "Ho cercato sempre di presentarlo sotto una buona luce, e non sempre ci sono riuscito, ma penso che nella seconda metà della stagione William gli dia davvero del filo da torcere. È molto arrabbiato con lui e non gli parla e [Carlo] non riesce a mettersi in contatto con lui, con suo figlio. Posso capire come ci si sente".

The Crown 6 - Parte 1: Trailer ITA: The Crown 6: Il dramma di Diana nel trailer ufficiale della stagione finale parte 1 - HD

West ha detto di credere che Carlo sia una persona "molto emotiva" e di averlo interpretato in questo modo nelle scene intime e private, così come in quelle in cui cerca di prendersi cura dei suoi due figli piccoli dopo la morte della madre. Ma qualcosa è stato cambiato strada facendo. "Harry ha scritto un suo libro e ha detto che [Carlo] non lo aveva mai abbracciato o altro, perciò abbiamo dovuto cambiare leggermente la cosa. In un certo senso, ho dato per scontato - azzeccando - che Carlo sia un uomo emotivo e dal cuore piuttosto buono nonostante il suo aspetto esteriore abbottonato, che ovviamente deve avere in pubblico", ha rivelato l'attore.

The Crown: La stagione 6 e il finale

Dominic West ha rivelato che i "primi due terzi" della sesta stagione affrontano le conseguenze della morte di Diana, mentre l'ultimo terzo (i restanti sei episodi saranno disponibili su Netflix dal 14 dicembre) passerà a tempi "più felici". Sappiamo infatti che la relazione tra Carlo e Camilla è proseguita negli anni e che nel 2005 i due sono convolati a nozze. Oggi Carlo e Camilla sono Re e Regina consorte del Regno Unito, dopo la morte l'8 settembre 2022 di Elisabetta II. Com'è stato anticipato da tempo, The Crown non si concluderà con la morte della sovrana ma fermerà il racconto diversi anni prima, proprio in quel 2005 segnato dalle seconde nozze di Carlo. Tuttavia, in una recente occasione, Peter Morgan ha assicurato che l'epilogo della serie terrà conto della morte della Regina.