The Crown 6: Peter Morgan ha cambiato il finale della serie dopo la morte della Regina Elisabetta

Lo showrunner di The Crown ha spiegato che la scomparsa della sovrana d'Inghilterra, avvenuta durante le riprese della stagione finale, l'ha inevitabilmente condizionata: ecco come.

È una domanda che i fan di The Crown si sono posti immediatamente appena appresa la notizia, l'8 settembre 2022, della morte della Regina Elisabetta II: come cambierà la serie che per cinque stagioni - e una finale in arrivo - ha raccontato le vite della sovrana e dei membri della famiglia reale inglese? Ci ha pensato, naturalmente, anche lo showrunner di The Crown Peter Morgan arrivando alla conclusione che la serie non poteva ignorare un evento di tale portata. Sebbene la stagione finale arrivi a raccontare soltanto fino al 2005 (l'anno del matrimonio di Carlo e Camilla), lo sceneggiatore ha assicurato che l'epilogo della serie ne terrà conto.

The Crown: Come ha influito la scomparsa della Regina?

Parlando con Variety, Peter Morgan ha spiegato di aver cambiato leggermente il finale, in corso d'opera, per affrontare la morte di Elisabetta II. "Avevamo tutti vissuto l'esperienza del funerale. Quindi, a causa della profondità con cui tutti lo hanno sentito, ho dovuto cercare di trovare un modo affinché l'episodio finale affrontasse la morte del personaggio, anche se nella storia non era ancora morta", ha spiegato lo showrunner. Non sappiamo esattamente quale sia questo modo, ma una cosa è certa: il finale sarà diverso da quello pianificato quando la regina era ancora in vita.

La regola dei 20 anni di Peter Morgan

Per un momento, Morgan aveva anche pensato di concludere il drama biografico con la morte della sovrana. Ma una decisione del genere sarebbe andata contro la regola che lo ha guidato in tutti questi anni lavorando su The Crown: non raccontare fatti che siano lontani da noi meno di 20 anni. "È il limite per mantenere il racconto storico e non giornalistico. Penso che in questo caso fermarsi a quasi 20 anni da oggi sia dignitoso", ha sottolineato.

La trama e gli eventi della sesta stagione

Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora. La stagione finale di The Crown è divisa in due parti, con la prima parte (episodi 1-4) che arriverà il 16 novembre, la seconda (episodi 5-10) il 14 dicembre. Nei primi episodi troveranno spazio, ovviamente, gli ultimi mesi di vita della Principessa Diana (interpretata da Elizabeth Debicki): la sua relazione con Dodi Al Fayed, il tragico incidente d'auto a causa del quale i due persero la vita e le ricadute sulla famiglia reale che non riuscì a gestire nel migliore dei modi il lutto rimanendo troppo distaccata dalla nazione. Successivamente, troveranno spazio anche eventi come l'inizio della storia d'amore tra William e Kate, il Giubileo d'Oro della Regina e il matrimonio di Carlo e Camilla. Guardate qui sotto il trailer ufficiale della prima parte della stagione finale.