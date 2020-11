The Crown 5: La Diana di Emma Corrin tornerà nella quinta stagione? L'indiscrezione

News Serie TV

Secondo The Sun, il successo della giovane attrice nei panni di Lady D avrebbe convinto Netflix a non rinunciare a lei molto presto.

Emma Corrin, l'attrice che nella quarta stagione di The Crown ha prestato il volto a una giovanissima Diana Spencer, ha dimostrato di essere sicuramente una delle novità più apprezzate nei nuovi episodi della serie Netflix. Secondo il sito del tabloid britannico The Sun, l'attrice ventiquattrenne avrebbe incantato talmente tanto sia il pubblico che i responsabili dei piani alti di Netflix da meritarsi una promozione nella quinta stagione. Dov'è il problema? In realtà sappiamo che dalla prossima stagione il cast di The Crown verrà nuovamente rinnovato e che è stata già scelta una sostituta di Emma Corrin nei panni di una Principessa Diana più adulta, l'attrice di The Night Manager Elizabeth Debicki. In che modo potrebbe tornare allora la "prima" Diana?

The Crown 5 si affiderà a due attrici per la parte di Diana?

The Sun riporta che i creatori della serie starebbero escogitando un modo per inglobare nella quinta stagione, ambientata nei primi anni '90, entrambe le attrici. Una fonte non ben specificata avrebbe riferito al tabloid: "La regola di The Crown vorrebbe che l'intero cast cambiasse ogni due stagioni, ma Emma è stata eccezionale nei panni di Lady D. Quindi, sebbene sarà Elizabeth la titolare del ruolo, stanno valutando come possa apparire ancora l'attrice che l'ha preceduta. Magari in flashback sulla sua giovinezza".

L'infanzia e l'adolescenza di Diana nella quinta stagione?

Questa ipotesi sarebbe tranquillamente percorribile. D'altronde The Crown già in passato ha inserito flashback nella storia. L'ultimo è quello che ci ha riportato indietro al ventunesimo compleanno di Elisabetta II, con Claire Foy che è tornata a indossare i panni della Sovrana in un paio di scene. Allo stesso modo, abbiamo visto più volte le principesse Margaret e Elisabetta bambine. "Ora stanno cercando escamotage simili che permettano di sfruttare ancora il talento di Emma. Potrebbero esserci salti nel passato fino all'infanzia e all'adolescenza di Diana", ha precisato l'interlocutore di The Sun.

Naturalmente si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se questa ipotesi si concretizzerà. Intanto, per conoscere tutte le novità della quinta stagione, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di The Crown 5.