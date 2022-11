The Crown 5: Dominic West ha incontrato re Carlo III che, incredibilmente, è un suo fan

News Serie TV

L'attore di The Affair ha svelato di essersi trovato faccia a faccia con l'ex principe di Galles in più occasioni e di aver condotto numerose ricerche per prepararsi al ruolo.

Leggendo commenti social e recensioni sulla quinta stagione di The Crown, tra gli attori del nuovo cast Dominic West è quello che ha convinto meno gli spettatori. Giudicato "troppo bello" e sicuro di sé per impersonare l'impacciato principe Carlo, non ha superato a pieni voti l'esame del pubblico (c'è da dire che neppure West, all'inizio, era convinto che questo fosse un ruolo adatto a lui). Eppure la star di The Wire e The Affair, prima di firmare per The Crown, era uno dei pochi ad aver incontrato il proprio corrispettivo personaggio nella vita reale. Lo ha svelato lui stesso a Entertainment Weekly raccontando come si è preparato per entrare nei panni del principe di Galles (ora re Carlo III).

The Crown: I rapporti tra Dominic West e il principe Carlo prima della serie

West ha raccontato di aver incontrato di persona re Carlo III in diverse occasioni in passato. In primo luogo l'attore è ambasciatore di The Prince's Trust, l'ente di beneficenza istituito dall'allora principe di Galles nel 1976 (la quinta stagione di The Crown ne parla nell'episodio 5 che mette in evidenza proprio il grande impegno dell'erede al trono per sostenere i giovani in difficoltà). Ma è soprattutto grazie a sua moglie, Catherine Fitzgerald, che West si è intrattenuto con il re. Fitzegerald, infatti, lavora come paesaggista e in più occasioni ha curato i giardini reali. "Mia moglie si è occupata del giardino del castello di Hillsborough a Belfast e del giardino di Dumfries House in Scozia. Sembrava sempre leggermente deluso quando non ero lì con mia moglie. Quindi parliamo principalmente di lei. E di piante", ha raccontato l'attore.

Re Carlo è fan di Dominic West

West ha rivelato anche che Carlo sarebbe un grande fan della sua performance ne Les Misérables, l'adattamento televisivo del 2018 del romanzo di Victor Hugo dove tra l'altro, per una pura coincidenza, ha recitato anche Josh O'Connor, l'attore che ha interpretato il principe Carlo nella terza e nella quarta stagione di The Crown. "Mi ha fatto un sacco di complimenti. Ha detto che gli è piaciuto molto", ha sottolineato West.

Le ricerche condotte dall'attore per entrare nella parte

Dopo aver accettato di interpretare Carlo in The Crown, Dominic West si è sentito obbligato a scavare più a fondo nella storia di questo personaggio. "Ho letto la maggior parte dei libri su di lui, e mio Dio, ci sono molti biografi come abbiamo visto in occasione del funerale della regina. Sembrava che ce ne fosse uno nuovo ogni 10 minuti", ha osservato. "Ho approfittato dell'enorme dipartimento di ricerca di The Crown. Mi hanno inviato molti video, molte interviste. Voglio dire, c'è così tanto su di lui, e ogni singolo momento della sua vita è stato esaminato e registrato, quindi c'era molto da fare", ha aggiunto.

Ma non si è fermato qui. Infatti ha addirittura affittato un cottage in Cornovaglia di proprietà della famiglia reale per cercare di immedesimarsi nel suo personaggio. "Sono andato lì per una settimana, solo per continuare le mie letture e ricerche e passeggiare e pensare a lui ed essere in un posto dove si sentisse la sua personalità. Sono andato anche a Highgrove [la residenza privata di Carlo ndr.] e ho fatto un giro nei giardini. Mi sono davvero piaciuti gli aspetti del viaggio e ho adorato andare nei luoghi in cui lui ha lasciato il segno", ha raccontato ancora West. Infine, l'attore ha cercato di parlare con più persone possibili che conoscessero l'ex principe rimanendo sorpreso di come si sia fatto ben volere da molte persone. "La sua influenza sulle persone è sorprendente, e questo aspetto è stato davvero rivelatore per me. Non importa se sei un attore o un agricoltore. Ho incontrato una ragazza che restaurava edifici a Pechino, un'altra che restaurava case in Transilvania. Tutti l'avevano incontrato!", ha concluso.

Foto: Netflix/ Wikimedia Commons