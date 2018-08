The Crown 3: Tobias Menzies è il Principe Filippo nella sua prima foto

Netflix ha diffuso la prima foto ufficiale di Tobias Menzies nei panni del Principe Filippo, l'irrequieto consorte della Regina Elisabetta II, nella terza stagione di The Crown, disponibile in streaming nel 2019.

Come vi stiamo raccontando da alcuni mesi, le prossime due stagioni del fortunato drama di Peter Morgan racconteranno gli anni della vita di Elisabetta dal 1964 in poi. Per meglio raffigurare l'età avanzata dei personaggi, il precedente cast è stato sostituito con attori più adulti. Menzies, conosciuto in tv per i suoi altri ruoli in Outlander, The Terror e Il Trono di Spade, prende il posto di Matt Smith, mentre la Regina ha ora il volto di Olivia Colman (Broadchurch) dopo la straordinaria performance di Claire Foy.

Quello del nuovo Filippo è il quarto scatto in anteprima dopo Elisabetta, sua sorella la Principessa Margaret e il consorte di quest'ultima Antony Armstrong-Jones, ora interpretati da Helena Bonham Carter e Ben Daniels (The Exorcist), sostituti di Vanessa Kirby e Matthew Goode.