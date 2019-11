The Crown 3: per il creatore della serie Elisabetta II è come Tony Soprano

News Serie TV

La terza stagione della serie sarà in streaming su Netflix dal 17 novembre.

Cosa hanno in comune una regina e un gangster? All'apparenza niente. Non la pensa allo stesso modo Peter Morgan, creatore e sceneggiatore di The Crown. Secondo Morgan sia Elisabetta II che Tony Soprano ricoprono un ruolo centrale nelle rispettive serie. Per questo motivo i loro personaggi non possono mai stare a lungo in disparte. "Vediamo primi ministri, governi, crisi, guerre, altri membri della famiglia reale. Ci sono mille strade che si potrebbero percorrere", ha detto lo showrunner riferendosi allo show di Netflix, "Perché c'è bisogno sempre di concentrarsi sempre solo su questa silenziosa, taciturna e diligente donna di mezza età? Non è facile far ruotare tutto lo show attorno a un personaggio", ha spiegato.

"Dev'essere successo lo stesso a David Chase (creatore de I Soprano ndr.) quando ha cercato di scrivere qualche episodio de I Soprano senza Tony Soprano. Gli sarà sembrato strano e subito avrà deciso di riportarlo davanti alla macchina da presa per un paio di scene", ha continuato Morgan rivelando di aver vissuto la stessa sensazione durante la prima stagione. "Mi è successo, in sala montaggio, di realizzare di dover rimettere Claire Foy al centro della storia e quindi di voler riscrivere qualche scena per farla ruotare attorno al suo personaggio", ha concluso lo showrunner.

La terza stagione di The Crown, nella quale vedremo Olivia Colman rimpiazzare Claire Foy nel ruolo della monarca inglese, arriverà in streaming su Netflix il prossimo 17 novembre.