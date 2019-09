The Crown 3: Elisabetta si dà della "vecchia megera" nel nuovo teaser trailer

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, i nuovi episodi arrivano su Netflix il 17 novembre.

In molti sospettano sia immortale, ma gli anni passano anche per la Regina Elisabetta II. E lei lo sa bene, al punto da definirsi "vecchia megera" nel nuovo teaser trailer della terza stagione di The Crown appena diffuso da Netflix, in attesa dell'arrivo in tv il 17 novembre.

In effetti, sono trascorsi un po' di anni dall'ultima volta e la sovrana, come tutti, fa il conto con i segni dell'età mentre affronta le solite, spesso banali faccende di palazzo. Claire Foy, troppo giovane per raffigurare questa versione più adulta del personaggio, ha ceduto il posto all'altrettanto straordinaria Olivia Colman, premio Oscar per La favorita, mentre il consorte Filippo ha ora il volto di Tobias Menzies, già visto in Outlander. Mentre la nuova guardia si insedia a Downing Street, la Regina Elisabetta e la sua famiglia affrontano le ben più ardue sfide di un Regno Unito in costante cambiamento. Dalla Guerra Fredda fino alla corsa allo spazio, con sullo sfondo l'esuberanza degli anni Sessanta e la lunga ripresa dei Settanta, la Famiglia Reale si deve adattare a un mondo nuovo, più libero ma al tempo stesso molto più turbolento.