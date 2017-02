The Crown 2: Michael C. Hall sarà il Presidente JFK

La star di Dexter e Six Feet Under Michael C. Hall ha ottenuto un ruolo presidenziale nella seconda stagione del drama di Netflix vincitore del Golden Globe The Crown.

Lo annuncia Deadline, secondo il quale Hall, premiato anch'egli con il Golden Globe per il suo ruolo in Dexter, interpreterà il Presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy, mentre la star di Quarry Jodi Balfour ha ottenuto il ruolo di sua moglie Jackie. JFK è descritto come un uomo che si trova perfettamente a suo agio davanti alle folle e che non ama sia sua moglie a distogliere l'attenzione da lui, motivo per il quale si vendica gloriandosi pubblicamente delle sue relazioni extraconiugali.

Per Hall si tratta del primo ruolo live-action in tv dopo aver svestito i panni dell'ematologo e assassino Dexter Morgan nel 2013, mentre ha lavorato frequentemente come doppiatore in diverse produzioni animate. Il suo ingaggio segue quello di Matthew Goode (The Crown), scelto per il ruolo di Lord Snowdon, il fotografo e regista noto per essere stato sposato con la Principessa Margaret.