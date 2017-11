The Crown 2: Il cambiamento raccontato dal cast in un nuovo video

In attesa dell'8 dicembre, giorno in cui la seconda stagione di The Crown sarà disponibile finalmente su Netflix, il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo video nel quale la protagonista Claire Foy (alla sua ultima stagione nel drama d'epoca) e gli altri membri del cast parlano del periodo di grande cambiamento che il Regno Unito e i membri della monarchia attraversano loro malgrado in questi nuovi 10 episodi.

La seconda stagione di The Crown, che inizia con i soldati di Sua Maestà impegnati a combattere una guerra illegale in Egitto e finisce con la rovina del Primo Ministro Harold Macmillan, coinvolto in uno scandalo devastante, racconta infatti la fine dell'epoca del rispetto e l'ingresso nell'era rivoluzionaria degli anni Sessanta, continuando a documentare i maggiori eventi politici e globali che hanno coinvolto Elisabetta II e il suo regno, e definito e plasmato la seconda metà del XX secolo.