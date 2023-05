The Crowded Room: Il trailer ufficiale italiano della prima serie interpretata e prodotta da Tom Holland

News Serie TV

Il drama, che coinvolge tra i protagonisti anche Amanda Seyfried ed Emmy Rossum, debutterà venerdì 9 giugno su Apple TV+.

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di The Crowded Room, una nuova intrigante miniserie creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo premio Oscar Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) e che vede coinvolto come interprete e produttore esecutivo anche Tom Holland. Per l'attore di Spider-Man e Uncharted si tratta del primo ruolo da protagonista in una serie tv. L'appuntamento con The Crowded Room è per il 9 giugno in streaming su Apple TV+ con i primi tre dei dieci episodi totali seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 28 luglio.





La trama di The Crowded Room

La serie segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

The Crowded Room è nata potenzialmente come un drama antologico "che esplora le storie vere e incredibili di coloro che hanno lottato contro una malattia mentale imparando con successo a convivere con questa condizione". Potrebbero quindi esserci nuove stagioni incentrate su diverse storie di malattia mentale. Questa prima stagione si presenta come un thriller ed è basata in parte sulla vita dello stesso Goldsman e in parte sulla biografia pluripremiata biografia di Daniel Keyes, Una stanza piena di gente.

La vera storia che ha ispirato la serie

Il libro di Keyes, lo ricordiamo, racconta la la storia di Billy Milligan (il personaggio a cui è parzialmente ispirato il Danny Sullivan di Holland), la prima persona assolta in tribunale in seguito alla diagnosi di disturbo dissociativo dell'identità (ben 24 personalità diverse si manifestavano nella sua persona) riconosciuto dalla psicologa Dorothy Turner. Senza voler spoilerare troppo, è bene ricordare che la sua storia processuale ha segnato un punto di svolta nella giurisprudenza degli Stati Uniti.

Il cast

Il resto del cast include Emmy Rossum (che interpreta Candy, la madre di Danny), Sasha Lane (Conversations with Friends), Will Chase (Nashville) e Lior Raz (Fauda), e le guest star Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Christopher Abbott (Catch-22), Thomas Sadoski (Life in Pieces) e Zachary Golinger.